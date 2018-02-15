НХЛ. «Торонто» победил «Коламбус», Варламов помог «Колорадо» обыграть «Монреаль»

«Торонто» — «Коламбус» 6:3

«Торонто» на своем льду выиграл у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3 (2:1, 2:2, 2:0).

Главным героем встречи стал нападающий «листьев» Назем Кадри, который оформил хет-трик и отдал две результативные передачи, набрав рекордные для себя в этом сезоне пять очков. В составе «жакетов» отличился Ник Фолиньо — на его счету две заброшенные шайбы и результативная передача.

В составе хозяев на лед выходил россиянин Никита Зайцев, а за гостей сыграл Артемий Панарин. Голкипер «Блю Джэкетс» Сергей Бобровский провел встречу на скамейке запасных.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Коламбус» — 6:3 (2:1, 2:2, 2:0) Голы: Мур — 5 (Полак, Дермотт), 4:38 — 1:0. Кадри — 19, 7:36 — 2:0. Фолиньо — 12 (Веннберг, Кукан), 18:21 — 2:1. Фолиньо — 13 (Веннберг, Бьоркстранд), 22:25 — 2:2. Кадри — 20 (Райлли, Дермотт), 28:03 — 3:2. Марнер — 13 (Кадри, Марло), 30:17 — 4:2. Джонсон — 3 (Фолиньо, Нутиваара), 34:35 — 4:3. Кадри — 21 (Марнер, Марло), 51:21 — 5:3. Марло — 19 (п.в., Комаров, Кадри), 58:13 — 6:3.Вратари: Андерсен — Корписало (57:00 — 58:13).Штраф: 4 — 6.Броски: 28 (12+7+9) — 57 (19+22+16).

«Торонто» — «Коламбус» 6:3

«Колорадо» — «Монреаль» 2:0

«Колорадо» матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл дома «Монреаль» со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Российский голкипер Семен Варламов отразил все 43 броска по своим воротам и заслуженно стал лучшим игроком матча. Победная шайба на счету шведского нападающего Карла Содерберга.

Никита Задоров за 16 минут 55 секунд нанёс два броска, провёл четыре силовых приёма и заработал показатель полезности «+2». Наиль Якупов за 7 минут 55 секунд нанёс один бросок по воротам. Нападающий «Монреаля» Никита Щербак провёл на льду 12 минут 51 секунду и получил «-1» в графу полезности.

Для «Эвеланш» эта победа стала второй подряд. «Канадиенс» продлил серию поражений до трех встреч.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Монреаль» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Голы: Седерберг — 11 (Бурк, Грир), 35:55 — 1:0. Керфут — 14, 56:58 — 2:0.Вратари: Варламов — Ниеми (57:25).Штраф: 8 — 4.Броски: 25 (7+13+5) — 44 (9+17+18).

«Колорадо» — «Монреаль» 2:0

«Ванкувер» — «Флорида» 3:4

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» на своём льду уступил «Флорида» — 3:4 (2:4, 1:0, 0:0).

Евгений Дадонов забросил первую шайбу своей команды на 8-й минуте, после ворота «Ванкувера» поразили Джейми Макгинн (14), Александер Петрович (18) и Ник Бьюгстэд (19). У хозяев шайбы забросили Майкл дель Зотто (1), Бо Хорват (9) и Брок Бозер (34).

«Флорида» одержала вторую победу подряд. «Ванкувер», в свою очередь, потерпел пятое поражение в шести последних матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Флорида» — 3:4 (2:4, 1:0, 0:0) Голы: Дель Зотто — 5 (Хорват, Берчи), 0:37 — 1:0. ДАДОНОВ — 14 (Бьюгстад, Барков), 7:36 — 1:1. Хорват — 14 (Берчи), 8:10 — 2:1. Макгинн — 8 (бол., Экблад, Мальгин), 13:01 — 2:2. Петровик — 1 (Маккэн), 17:25 — 2:3. Бьюгстад — 10 (Барков), 18:36 — 2:4. Бозер — 27 (бол., Д. Седин, Хорват), 33:16 — 3:4.Вратари: Маркстрем (Нильссон, 20:00, 59:44) — Раймер.Штраф: 8 — 12.Броски: 37 (16+13+8) — 34 (14+6+14).