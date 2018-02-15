НХЛ. «Торонто» победил «Коламбус», Варламов помог «Колорадо» обыграть «Монреаль»

«Торонто» — «Коламбус» 6:3
«Торонто» на своем льду выиграл у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3 (2:1, 2:2, 2:0).
Главным героем встречи стал нападающий «листьев» Назем Кадри, который оформил хет-трик и отдал две результативные передачи, набрав рекордные для себя в этом сезоне пять очков. В составе «жакетов» отличился Ник Фолиньо — на его счету две заброшенные шайбы и результативная передача.
В составе хозяев на лед выходил россиянин Никита Зайцев, а за гостей сыграл Артемий Панарин. Голкипер «Блю Джэкетс» Сергей Бобровский провел встречу на скамейке запасных.
«Колорадо» — «Монреаль» 2:0
«Колорадо» матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл дома «Монреаль» со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
Российский голкипер Семен Варламов отразил все 43 броска по своим воротам и заслуженно стал лучшим игроком матча. Победная шайба на счету шведского нападающего Карла Содерберга.
Никита Задоров за 16 минут 55 секунд нанёс два броска, провёл четыре силовых приёма и заработал показатель полезности «+2». Наиль Якупов за 7 минут 55 секунд нанёс один бросок по воротам. Нападающий «Монреаля» Никита Щербак провёл на льду 12 минут 51 секунду и получил «-1» в графу полезности.
Для «Эвеланш» эта победа стала второй подряд. «Канадиенс» продлил серию поражений до трех встреч.
«Ванкувер» — «Флорида» 3:4
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» на своём льду уступил «Флорида» — 3:4 (2:4, 1:0, 0:0).
Евгений Дадонов забросил первую шайбу своей команды на 8-й минуте, после ворота «Ванкувера» поразили Джейми Макгинн (14), Александер Петрович (18) и Ник Бьюгстэд (19). У хозяев шайбы забросили Майкл дель Зотто (1), Бо Хорват (9) и Брок Бозер (34).
«Флорида» одержала вторую победу подряд. «Ванкувер», в свою очередь, потерпел пятое поражение в шести последних матчах.