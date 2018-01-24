НХЛ. Дубль Радулова, поражение «Колорадо», победы «Тампы» и «Вегаса»

«Бостон» — «Нью-Джерси» 3:2

«Бостон» переиграл «Нью-Джерси» — 3:2 (0:0, 3:2, 0:0).

В составе «Брюинз» отличились Райли Нэш (28-я минута), Патрис Бержерон (33) и Брэд Маршан (40). За «Дэвилз» голы забили Майлз Вуд (23) и Деймон Сиверсон (30).

Голкипер «мишек» Антон Худобин участия в матче не принимал.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Нью-Джерси» — 3:2 (0:0, 3:2, 0:0) Голы: 0:1 – Вуд (Батчер, Хишир) – 22:05 (5x5), 1:1 – Нэш (Хайнен) – 27:03 (5x5), 1:2 – Сиверсон (Юханссон, Заха) – 29:03 (5x5), 2:2 – Бержерон (Маршан, Круг) – 32:53 (5x3), 3:2 – Маршан (Пастрняк) – 39:27 (5x5)Вратари: Раск — Шнайдер (Эплби, 40:00, 58:33 — 59:15, 59:19).Штраф: 8 — 8.Броски: 24 (9+11+4) — 39 (20+7+12).

«Бостон» — «Нью-Джерси» 3:2

«Питтсбург» — «Каролина» 3:1

«Питтсбург» добыл волевую победу над «Каролиной» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

На гол Дерека Райана на 28-й минуте «"Пингвинз" ответили шайбами Доминика Симона (29), Жана-Себастьена Ди (30) и Джейка Гюнцеля (52).

Российский нападающий "пингвинов" Евгений Малкин провел на льду 21 минуту 37 секунд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Каролина» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) Голы: 0:1 – Райан (Стемпняк, ван Римсдайк) – 27:14 (5x5), 1:1 – Симон (Кросби, Шири) – 28:03 (5x5), 2:1 – Ди (Раст, Кюнхакль) – 29:19 (5x5), 3:1 – Гюнцель (Кессел, Шихэн) – 51:02 (5x5)Вратари: Десмит — Уорд (57:24).Штраф: 8 — 6.Броски: 33 (16+10+7) — 35 (11+13+11).

«Питтсбург» — «Каролина» 3:1

«Детройт» — «Филадельфия» 2:3 ОТ

«Филадельфия» в овертайме дожала «Детройт» — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0).

В основное время в составе «Флайерз» отличились Эндрю Макдональд (21-я минута) и Якуб Ворачек (40). За «Ред Уингз» голы забили Джонатан Эрикссон (11) и Франс Нильсен (51). Победу «летчикам» принесла шайба Трэвиса Конечны на первой минуте овертайма.

Защитник гостей Иван Проворов провел на льду 23 минуты 15 секунд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Филадельфия» — 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1) Голы: 1:0 – Эрикссон (Гленденинг) – 10:42 (5x5), 1:1 – Макдональд (Ворачек) – 21:10 (5x5), 1:2 – Ворачек (Кутюрье, Жиру) – 39:23 (5x4), 2:2 – Нильсен (Татар, Гленденинг) – 50:44 (5x5), 2:3 – Конечны (Кутюрье) – 60:27 (3x3)Вратари: Мразек — Эллиотт.Штраф: 4 — 4.Броски: 21 (4+7+10+0) — 31 (5+18+7+1).

«Детройт» — «Филадельфия» 2:3 ОТ

«Монреаль» — «Колорадо» 4:2

«Монреаль» прервал 10-матчевую победную серию «Колорадо» — 4:2 (0:0, 2:0, 2:2).

В составе «Канадиенс» отличились Николя Делорье (26-я минута), Алекс Гальченюк (28), Джонатан Друен (53) и Брендан Галлахер (59). У «Эвеланш» шайбы забросили Натан Маккиннон (55) и Джей Ти Комфер (60).

Нападающий «лавин» Наиль Якупов набрал 1 очко. Защитник Никита Задоров отыграл 21 минуту 35 секунд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Колорадо» — 4:2 (0:0, 2:0, 2:2) Голы: 1:0 – Делорье (Друен, Гальченюк) – 25:42 (5x5), 2:0 – Гальченюк (Байрон, Друен) – 27:58 (5x4), 3:0 – Друен (Питри, Алзнер) – 52:36 (5x5), 3:1 – Маккиннон (Джонсон, Ландеског) – 54:11 (5x5), 4:1 – Галлахер – 58:24 (en), 4:2 – Комфер (Якупов) – 59:48 (5x5)Вратари: Прайс — Бернье (58:07 — 58:24).Штраф: 8 — 8.Броски: 40 (10+12+18) — 22 (5+7+10).

«Монреаль» — «Колорадо» 4:2

«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» 3:4 ОТ

«Нэшвилл» на своем льду проиграл «Тампе-Бэй» — 3:4 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 0:1).

В основное время в составе «Предаторз» отличились Райан Эллис (8-я минута), Виктор Арвидссон (10) и Пи Кэй Суббэн (40). За «Лайтнинг» голы забили Крис Куниц (7), Владислав Наместников (11) и Стивен Стэмкос (58). Победу «молниям» принес точный бросок Янни Гурда на второй минуте овертайма.

Наместников и Стэмкос помимо забитых голов отдали по одной результативной передаче, Куниц дважды ассистировал партнерам.

Форвард «молний» Никита Кучеров провел на льду 22 минуты 28 секунд. Защитник Михаил Сергачев и голкипер Андрей Василевский участия в матче не принимали. Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин отыграл 16 минут 33 секунды.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 3:4 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 0:1) Голы: 0:1 – Куниц – 06:24 (5x5), 1:1 – Эллис (Йози, Сиссонс) – 07:28 (5x4), 2:1 – Арвидссон (Оберг, Ирвин) – 09:11 (5x5), 2:2 – Наместников (Стэмкос, Куниц) – 10:48 (5x5), 3:2 – Суббэн (Экхольм, Джохансен) – 39:11 (5x4), 3:3 – Стэмкос (Коккок, Куниц) – 57:48 (5x5), 3:4 – Гурд (Наместников) – 61:45 (3x3)Вратари: Сарос — Доминге.Штраф: 4 — 6.Броски: 33 (14+11+6+2) — 31 (7+12+9+3).

«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» 3:4 ОТ

«Сент-Луис» — «Оттава» 3:0

«Сент-Луис» «всухую» обыграл «Оттаву» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).

Заброшенными шайбами отметились Владимир Соботка (17-я минута), Владимир Тарасенко (47) и Брэйден Шенн (58).

Голкипер «Блюз» Картер Хаттон отразил все 25 бросков по своим воротам, оформив «сухарь».

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев провел на льду 10 минут 26 секунд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Оттава» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Голы: 1:0 – Соботка (Шенн, Бортуццо) – 16:21 (5x5), 2:0 – Тарасенко (Парэйко, Бродзяк) – 46:10 (5x5), 3:0 – Шенн (Пьетранджело, Стин) – 57:34 (en)Вратари: Хаттон — Андерсон (57:11 — 57:34).Штраф: 8 — 6.Броски: 41 (14+11+16) — 25 (8+8+9).

«Сент-Луис» — «Оттава» 3:0

«Даллас» — «Флорида» 6:1

«Даллас» дома разгромил «Флориду» — 6:1 (1:0, 2:1, 3:0).

В составе «Старз» дублем отметился Александр Радулов (30-я и 53-я минуты), также на его счету голевая передача. По одной шайбе забросили Девин Шор (16), Джейми Бенн (27), Маттиас Янмарк (46) и Тайлер Питлик (53). У «Флориды» отличился Аарон Экблад (36).

Форвард «Пантерз» Евгений Дадонов провел на льду 15 минут 30 секунд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Флорида» — 6:1 (1:0, 2:1, 3:0) Голы: 1:0 – Шор (Клингберг, Линделль) – 15:45 (5x4), 2:0 – Бенн (А. Радулов, Пэтерин) – 26:43 (5x5), 3:0 – А. Радулов (Спецца, Сегин) – 29:57 (5x3), 3:1 – Экблад (Бьюгстад, Мальгин) – 35:47 (5x4), 4:1 – Янмарк (Клингберг, Шор) – 45:16 (5x5), 5:1 – А. Радулов – 52:06 (5x5), 6:1 – Питлик (Руссель, Хэмьюс) – 52:26 (5x5)Вратари: Бишоп — Раймер (Сятери, 3:48).Штраф: 54 — 84.Броски: 39 (12+12+15) — 34 (9+12+13).

«Даллас» — «Флорида» 6:1

«Эдмонтон» — «Баффало» 0:5

«Баффало» забросил «Эдмонтону» пять безответных шайб — 5:0 (1:0, 4:0, 0:0).

Дубль оформил Райан О`Райлли (21-я и 38-я минуты), по одному голу забили Сэм Райнхарт (15), Земгус Гиргенсонс (28) и Джек Айкел (32). Голкипер «Сэйбрз» Робин Ленер отразил все 33 броска по своим воротам, оформив «сухарь».

Защитник «Баффало» Виктор Антипин провел на льду 19 минут 31 секунду, нападающий «Ойлерз» Антон Слепышев отыграл 13 минут 10 секунд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» – «Баффало» – 0:5 (0:1, 0:4, 0:0) Голы: 0:1 – Райнхарт (Ристолайнен, Айкел) – 14:56 (5x4), 0:2 – О'Райлли (Уилсон, Райнхарт) – 20:17 (5x5), 0:3 – Гиргенсонс (Окпосо, Айкел) – 27:25 (5x5), 0:4 – Айкел (Ристолайнен, Окпосо) – 31:39 (5x4), 0:5 – О'Райлли (Райнхарт, Айкел) – 37:25 (5x4)Вратари: Тэлбот (Монтойя, 31:39) – Ленер.Штраф: 8 – 4.Броски: 33 (8+13+12) – 34 (15+12+7).

«Эдмонтон» — «Баффало» 0:5

«Анахайм» — «Рейнджерс» 6:3

«Анахайм» устроил погром «Рейнджерс» — 6:3 (4:2, 0:1, 2:0).

Победу «Дакс» принесли Джей Ти Браун (4-я минута), Кори Перри (14), Эндрю Кольяно (17), Адам Хенрик (19), Рикард Ракелль (41) и Райан Гецлаф (58). У гостей дубль оформил Рик Нэш (12, 16), автором еще одного гола стал Михаэль Грабнер (36).

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провел на льду 15 минут и отдал одну результативную передачу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Рейнджерс» — 6:3 (4:2, 0:1, 2:0) Голы: 1:0 – Браун – 03:25 (5x5), 1:1 – Нэш (Цуккарелло, Бучневич) – 11:09 (5x4), 2:1 – Перри (Гецлаф, Фаулер) – 13:23 (5x4), 2:2 – Нэш (Дианджело, Зибанеджад) – 15:14 (5x5), 3:2 – Кольяно (Мэнсон, Линдхольм) – 16:21 (5x5), 4:2 – Хенрик (Гецлаф) – 18:38 (4x5), 4:3 – Грабнер (Зибанеджад) – 35:53 (4x5), 5:3 – Ракелль (Перри, Фаулер) – 40:29 (5x4), 6:3 – Гецлаф (Монтур) – 57:39 (en)Вратари: Гибсон — Лундквист (Павелец, 16:21, 57:02 — 57:39).Штраф: 6 — 12.Броски: 31 (8+14+9) — 44 (18+14+12).

«Ванкувер» — «Лос-Анджелес» 6:2

«Ванкувер» забросил шесть шайб «Лос-Анджелесу» — .

В составе «косаток» дубли оформили Луи Эрикссон (2-я и 4-я минуты) и Брок Бёзер (25, 28), по шайбе забросили Томас Ванек (6) и Свен Берчи (11). У «Кингз» голы на счету Алекса Иафалло (9) и Анже Копитара (26).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Лос-Анджелес» — 6:2 (4:1, 2:1, 0:0) Голы: 1:0 – Эрикссон (Ванек) – 01:02 (5x5), 2:0 – Эрикссон (Хорват) – 03:50 (5x5), 3:0 – Ванек (Эрикссон) – 05:49 (5x5), 3:1 – Иафалло (Копитар, Браун) – 08:01 (5x5), 4:1 – Берчи (Ванек, дель Зотто) – 10:02 (5x4), 5:1 – Бёзер (Хорват, Эдлер) – 24:21 (5x4), 5:2 – Копитар (Маззин, Даути) – 25:48 (5x4), 6:2 – Бёзер (Эдлер, Ганье) – 27:57 (5x3)Вратари: Маркстрем — Куик (Кюмпер, 24:21).Штраф: 10 — 14.Броски: 35 (15+8+12) — 32 (7+13+12).

«Вегас» — «Коламбус» 6:3

«Вегас» и «Коламбус» забросили девять шайб на двоих — 6:3 (1:1, 3:1, 2:1).

Дублем в составе «рыцарец» отличился Вильям Карлссон (9-я и 50-я минуты), по голу забили Колин Миллер (28), Брэд Хант (30), Джеймс Нил (33) и Эрик Хаула (59). За «жакетов» голы забили Маркус Нутиваара (16), Джош Андерсон (27) и Мэттью Калверт (53).

Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 32 из 37 бросков по своим воротам. Нападающий Артемий Панарин отдал голевую передачу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Коламбус» — 6:3 (1:1, 3:1, 2:1) Голы: 1:0 – Карлссон (Энгелланд, Маршессо) – 08:22 (5x5), 1:1 – Нутиваара (Фолиньо) – 15:57 (5x5), 1:2 – Андерсон (Джонс, Панарин) – 26:46 (5x5), 2:2 – Миллер (Шмидт, Маршессо) – 27:59 (4x4), 3:2 – Хант (Теодор, Нил) – 29:47 (5x4), 4:2 – Нил (Хаула, Перрон) – 32:15 (5x5), 5:2 – Карлссон (Теодор, Хант) – 49:21 (5x5), 5:3 – Калверт (Фолиньо, Веннберг) – 52:53 (5x5), 6:3 – Хаула (Перрон, Хант) – 58:58 (en)Вратари: Флери — Бобровский (57:38 — 57:53, 58:25 — 58:58).Штраф: 8 — 8.Броски: 38 (13+20+5) — 32 (14+7+11).

«Сан-Хосе» — «Виннипег» 4:5 ОТ

«Сан-Хосе» отыгрался с 0:3, но проиграл «Виннипегу» в овертайме, — 4:5 ОТ (1:3, 2:0, 1:1, 0:1).

Автором победной шайбы стал нападающий Брайан Литтл.

Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провел на льду 3 минуты 4 секунды и не отметился результативными действиями. Россиянин в середине первого периода получил травму лица и не смог продолжить встречу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Виннипег» — 4:5 ОТ (1:3, 2:0, 1:1, 0:1) Голы: 0:1 – Перро (Элерс, Литтл) – 00:18 (5x5), 0:2 – Армиа (Копп, Троуба) – 04:32 (5x5), 0:3 – Литтл (Майерс, Перро) – 11:56 (5x4), 1:3 – Павелски – 19:14 (5x5), 2:3 – Кутюр (Уорд, Диллон) – 29:38 (5x5), 3:3 – Тирни (Торнтон, Бёрнс) – 33:25 (5x4), 3:4 – Армиа (Танев, Майерс) – 51:38 (5x5), 4:4 – Майер (Власич, Павелски) – 55:20 (5x5), 4:5 – Литтл (Бафлин, Элерс) – 60:18 (3x3)Вратари: Делл — Хеллебайк.Штраф: 19 — 10.Броски: 33 (9+14+10+0) — 23 (6+11+5+1).

Турнирная таблица Восточной конференции Фото: espn.com