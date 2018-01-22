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    КХЛ. «Трактор» одолел «Авангард», «Динамо» в гостях победило СКА

    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 22 января

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    «Трактор» — «Авангард»
    «Трактор» — «Авангард»
    В понедельник, 22 января, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут очередные семь матчей.

    «Металлург» Мг – «Куньлунь Ред Стар» 4:1

    Магнитогорский «Металлург» одержал домашнюю победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей отличились Мэтт Эллисон, Войтек Вольски, Сергей Мозякин и Евгений Тимкин.

    Единственную шайбу пекинского клуба забросил Жильбер Брюле.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» Мг (Магнитогорск) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
    Голы: Эллисон — 19 (бол., Вольски, Коварж), 20:35 — 1:0. Брюле — 16 (Дефацио, Бек), 27:36 — 1:1. Вольски — 12, 46:51 — 2:1. Мозякин — 19 (бол., Ли, Вольски), 53:21 — 3:1. Тимкин — 11 (Кокарев), 53:50 — 4:1.Вратари: Самсонов — Хелльберг.Броски: 38 (12+13+13) — 30 (12+10+8).Штраф: 0 — 8.

    «Трактор» – «Авангард» 3:1

    Челябинский «Трактор» одержал домашнюю победу над омским «Авангардом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Дубль за хозяев в этой встрече оформил Ник Бэйлен, еще одну шайбу забросил Артем Бородкин.

    В составе «Авангарда» отличился Иван Михеев.

    Отметим, что это пятое поражение омичей в последних шести встречах.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Авангард» (Омск) — 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)
    Голы: Михеев — 19, 20:26 — 0:1. Бэйлен — 10 (Гюнге, Виделль), 21:10 — 1:1. Бэйлен — 11 (Гюнге), 26:44 — 2:1. Бородкин — 2 (Гюнге, Шинин), 38:16 — 3:1.Вратари: Демченко — Фурх (58:06 — 59:31).Броски: 23 (8+12+3) — 40 (12+15+13).Штраф: 6 — 2.

    «Локомотив» – «Амур» 3:0

    Ярославский «Локомотив» обыграл хабаровский «Амур» (3:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Голы забили Егор Аверин, Артем Ильенко и Артур Каюмов.

    Для ярославцев это третья победа подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Амур» (Хабаровск) — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
    Голы: Аверин — 8 (мен., Накладал, Судницин), 21:07 — 1:0. Ильенко — 2 (Крунвалль), 31:09 — 2:0. Каюмов — 2 (Аверин, Локтионов), 39:28 — 3:0.Вратари: Судницин — Метсола.Броски: 27 (11+10+6) — 21 (4+5+12).Штраф: 14 — 8.

    «Динамо» Мн – «Адмирал» 2:3

    Минское «Динамо» потерпело домашнее поражение от владивостокского «Адмирала» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    За победителей отличились Кирилл Воронин и Иван Мищенко, который сделал дубль.

    В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Шарль Ленгле и Джастин Фонтейн.

    Отметим, что минчане потеряли шансы на попадание в плей-офф.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» Мн (Минск) – «Адмирал» (Владивосток) – 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)
    Голы: Лингле – 5 (бол.), 24:17 – 1:0. Фонтэйн – 12 (бол., Скилле, Граньяни), 29:06 – 2:0. Мищенко – 3 (Вихарев, Алексеев), 35:47 – 2:1. Мищенко – 4 (бол., Бутузов), 41:07 – 2:2. Воронин – 3 (п.в., Глазков), 59:31 – 2:3.Вратари: Энрот (Карнаухов, 55:09, Энрот, 56:10, 59:10 — 59:31) — Бобков.Броски: 34 (6+11+17) – 25 (6+14+5).Штраф: 10 – 14.

    СКА – «Динамо» М 2:3 ОТ

    Питерский СКА потерпел домашнее поражение от московского «Динамо» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    У «Динамо» голы на свой счёт записали Мартиньш Карсумс, Владислав Ефремов и Алексей Терещенко, для которого шайба стала 100-й в «регулярках» КХЛ.

    В составе «армейцев» заброшенными шайбами сумели отметиться Вадим Шипачёв и Сергей Калинин.

    КХЛ. регулярный чепионат
    СКА — «Динамо» (Мосвква) — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Шипачев — 9 (Плотников, Гусев), 4:17 — 1:0. Карсумс — 3 (Варнаков, Терещенко), 12:20 — 1:1. Калинин — 15 (бол., Ковальчук, Войнов), 26:41 — 2:1. Ефремов — 1 (Марковин), 34:27 — 2:2. Терещенко — 2 (Никулин, Варнаков), 62:39 — 2:3.Вратари: Шестеркин — Бочаров.Броски: 31 (9+9+12+1) — 31 (7+12+10+2).Штраф: 6 — 10.

    «Спартак» – «Северсталь» 3:4 ОТ

    Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение от череповецкой «Северстали» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    За победителей отличились Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Кудако и Юрий Трубачёв, оформивший дубль.

    В составе хозяев все три заброшенные шайбы записал на свой счёт Александр Хохлачёв.

    Отметим, что команды сравнялись по очкам в турнирной таблице. Однако «Спартак» находится выше по дополнительным показателям (а также имея матч в запасе) и занимает восьмое место, которое дает право на выход в плей-офф.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:4 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 0:1)
    Голы: Хохлачев — 16 (бол., Радил), 19:30 — 1:0. Кагарлицкий — 17 (Чернов), 24:00 — 1:1. Странски — 7 (Кудако, Гудачек), 28:36 — 1:2. Хохлачев — 17 (бол., Калинин), 34:38 — 2:2. Хохлачев — 18 (бол., Калинин, Лаюнен), 35:52 — 3:2. Трубачев — 6 (бол., Мазур, Вовченко), 49:35 — 3:3. Трубачев — 7 (Евсеенков), 63:17 — 3:4.Вратари: Беспалов — Гудачек (62:42).Броски: 25 (8+12+5+0) — 31 (11+10+9+1).Штраф: 6 — 8.

    «Динамо» Р – «Югра» 1:2 ОТ

    Рижское «Динамо» проиграло ханты-мансийской «Югре» (1:2 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей по шайбе забросили Павел Варфоломеев (41-я минута) и Ондржей Витасек (62).

    За хозяев отличился Ансси Салмела (20).

    Напомним, что обе команды досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф.

    В следующих матчах КХЛ «Югра» 27 февраля в гостях сыграет против «Металлурга», а «Динамо» 24 января на выезде сразится со «Спартаком».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» Р (Рига) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Салмела — 5 (Евпалов, М. Редлихс), 19:49 — 1:0. Варфоломеев — 13 (бол., Бурстрем, Савинайнен), 40:42 — 1:1. Витасек — 2 (Пестушко), 61:13 — 1:2.Вратари: Калныньш — Билялов.Броски: 34 (13+16+5+0) — 28 (3+9+15+1).Штраф: 6 — 8.
    Возьмет ли «Авангард» реванш за домашнее поражение от «Трактора»?«Трактор» — «Авангард». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 22 января
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