СКА разгромил «Адмирал», у Прохоркина покер

В составе победителей отличились Патрик Херсли, Илья Каблуков, Сергей Калинин и Николай Прохоркин, оформивший покер.
У «Адмирала» голы забили Самвел Мнацян и Вадим Перескоков.
Команда Олега Знарка выиграла шестой матч подряд. Дальневосточники, потерявшие шансы на выход в плей-офф, прервали беспроигрышную серию, которая составляла четыре игры к ряду.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Адмирал» (Владивосток) — 7:2 (2:1, 4:0, 1:1)
Голы: Херсли — 13 (Прохоркин, Гусев), 1:11 — 1:0. Калинин — 14 (Войнов, Ковальчук), 8:35 — 2:0. Мнацян — 1 (Бутузов, Казаков), 16:10 — 2:1. Прохоркин — 13 (бол., Карпов, Ковальчук), 24:23 — 3:1. Прохоркин — 14 (бол., Гусев, Карпов), 37:06 — 4:1. Прохоркин — 15 (Гусев, Херсли), 38:26 — 5:1. Каблуков — 3 (Яковлев, В. Тихонов), 39:35 — 6:1. Перескоков — 1 (Вихарев, Мамашев), 45:53 — 6:2. Прохоркин — 16 (мен., Зубарев, Калинин), 56:27 — 7:2.Вратари: Шестеркин — Бобков (Серебряков, 40:00).Броски: 35 (10+15+10) — 15 (9+3+3).Штраф: 10 — 26.