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    Минское «Динамо» потерпело четвертое поражение подряд

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    «Динамо» Минск — «Куньлунь»
    На фото:«Динамо» Минск — «Куньлунь»
    Минское «Динамо» проиграло китайскому «Куньлунь Ред Стар» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе пекинцев шайбы забросили Жильбер Брюле, Кори Кейн и Кайл Чипчура.

    За минчан отличился Джастин Фонтэйн.

    Данное поражение стало для «зубров» четвертым подряд. «Куньлунь», потерявший шансы на выход в плей-офф, прервал серию без побед, которая составляла три игры к ряду.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) – «Куньлунь» (Пекин) – 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
    Голы: Брюле – 15 (бол., Блэкер), 3:52 – 0:1. Фонтэйн – 10 (Коробов, Граньяни), 36:32 – 1:1. Кейн – 12 (Йип, Воробей), 37:56 – 1:2. Чипчура – 4 (Брюле), 38:34 – 1:3.Вратари: Энрот (35:57 – 36:32, 59:02) – Хелльберг.Броски: 48 (14+17+17) – 26 (9+11+6).Штраф: 12 – 12.
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