«Детройт» на выезде всухую обыграл «Чикаго»

«Детройт» занимает 12-е место в Восточной конференции (43 очка). «Чикаго» идет десятым в Западной конференции (50 очков).

Чешский голкипер гостей Петр Мразек отыграл на ноль, отразив 27 бросков по своим воротам.

На 46-й минуте успех праздновал форвард Энтони Манта, а на 54-й минуте отличился его партнер Тайлер Бертуцци.

Уже на 5-й минуте Дилан Ларкин забросил первую шайбу. Спустя две с небольшим минуты Майк Грин удвоил преимущество «красных крыльев».

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