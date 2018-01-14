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    «Детройт» на выезде всухую обыграл «Чикаго»

    НХЛ Чикаго Блэкхоукс Детройт Ред Уингз
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    «Детройт Ред Уингз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).

    Уже на 5-й минуте Дилан Ларкин забросил первую шайбу. Спустя две с небольшим минуты Майк Грин удвоил преимущество «красных крыльев».

    На 46-й минуте успех праздновал форвард Энтони Манта, а на 54-й минуте отличился его партнер Тайлер Бертуцци.

    Чешский голкипер гостей Петр Мразек отыграл на ноль, отразив 27 бросков по своим воротам.

    «Детройт» занимает 12-е место в Восточной конференции (43 очка). «Чикаго» идет десятым в Западной конференции (50 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Детройт» — 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
    Голы: Ларкин — 7 (Атанасиу, Бертуцци), 4:08 — 0:1. Грин — 5 (Манта, Нюквист), 6:18 — 0:2. Манта — 15 (Зеттерберг, Атанасиу), 45:46 — 0:3. Бертуцци — 1 (Дженсен, Фрк), 53:37 — 0:4.Вратари: Гласс — Мразек.Штраф: 8 — 6.Броски: 27 (10+5+12) — 26 (7+11+8).
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