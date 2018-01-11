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    13 игроков КХЛ попали в состав сборной Канады на ОИ-2018

    КХЛ Сборная Канады
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    13 игроков КХЛ попали в состав сборной Канады на ОИ-2018
    На фото:13 игроков КХЛ попали в состав сборной Канады на ОИ-2018
    Тринадцать игроков из КХЛ включены в состав мужской сборной Канады для выступления на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Канады.

    Вратарь: Бен Скривенс («Салават Юлаев»).
    Защитники: Чарльз Дженовей («Лада»), Марк-Андре Граньяни («Динамо» Мн), Крис Ли («Металлург» Мг), Мэт Робинсон (ЦСКА), Карл Столери («Динамо» Р).
    Нападающие: Жильбер Брюле («Куньлунь»), Куинтон Хауден («Динамо» Мн), Роб Клинкхаммер («Ак Барс), Брэндон Козун (»Локомотив«), Эрик О`Делл (»Сочи«), Войтек Вольски (»Металлург« Мг), Линден Вей (»Барыс«).

    Напомним, что Игры-2018 в Пхенчхане впервые с 1994 года пройдут без участия игроков НХЛ. Руководство лиги не договорилось с организаторами и ИИХФ и не стало делать паузу в сезоне ради Олимпиады.

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