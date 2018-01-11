На фото: 13 игроков КХЛ попали в состав сборной Канады на ОИ-2018 hockeycanada.ca

Тринадцать игроков из КХЛ включены в состав мужской сборнойдля выступления на зимних Олимпийских играх 2018 года в, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Канады.

Вратарь: Бен Скривенс («Салават Юлаев»).

Защитники: Чарльз Дженовей («Лада»), Марк-Андре Граньяни («Динамо» Мн), Крис Ли («Металлург» Мг), Мэт Робинсон (ЦСКА), Карл Столери («Динамо» Р).

Нападающие: Жильбер Брюле («Куньлунь»), Куинтон Хауден («Динамо» Мн), Роб Клинкхаммер («Ак Барс), Брэндон Козун (»Локомотив«), Эрик О`Делл (»Сочи«), Войтек Вольски (»Металлург« Мг), Линден Вей (»Барыс«).

Напомним, что Игры-2018 в Пхенчхане впервые с 1994 года пройдут без участия игроков НХЛ. Руководство лиги не договорилось с организаторами и ИИХФ и не стало делать паузу в сезоне ради Олимпиады.