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    НХЛ. Четыре очка Тарасенко и Барбашева, гол и две передачи Радулова

    Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 7 января

    НХЛ Филадельфия Флайерз Сент-Луис Блюз Даллас Старз Эдмонтон Ойлерз Бостон Брюинз Каролина Харрикейнз Оттава Сенаторз Тампа-Бэй Лайтнинг Торонто Мэйпл Лифс Ванкувер Кэнакс Аризона Койотс Нью-Йорк Рейнджерс Колорадо Эвеланш Миннесота Уайлд Калгари Флэймз Анахайм Дакс Лос-Анджелес Кингз Нэшвилл Предаторз
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    «Бостон» отгрузил семь шайб «Каролине»
    «Бостон» отгрузил семь шайб «Каролине»
    nhl.com
    НХЛ. Все матчиС 21:00 мск
    «Бостон» отгрузил семь шайб «Каролине», «Тампа-Бэй» потерпела второе поражение кряду, «Даллас» разгромил «Эдмонтон».

    «Филадельфия» — «Сент-Луис» 6:3

    «Филадельфия» на своем льду перебросала «Сент-Луис» — 6:3 (2:0, 2:1, 2:2).

    В составе «летчиков» шайбы забросили Скотт Лоутон (3-я минута), Клод Жиру (7), результативный пас которому отдал россиянин Иван Проворов, Джордан Уил (29), Шон Кутюрье (32, 60) и Уэйн Симмондс (52).

    У «Блюз» отличились российский нападающий Иван Барбашев (35), сделавший также результативную передачу, Пол Штястны (41) и Колтон Парайко (56). Форвард гостей Владимир Тарасенко дважды ассистировал партнерам и был признан второй звездой матча.

    Для Барбашева этот гол стал первым в нынешнем сезоне НХЛ.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» – «Сент-Луис» – 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)
    Голы: 1:0 – Лотон – 02:15 (5x5), 2:0 – Жиру (Проворов) – 06:42 (5x5), 3:0 – Уил (Ворачек) – 28:32 (5x5), 4:0 – Кутюрье (Жиру, Конечны) – 31:45 (5x5), 4:1 – Барбашев (Штястны, Тарасенко) – 34:56 (5x5), 4:2 – Штястны (Тарасенко, Барбашев) – 40:12 (5x5), 5:2 – Симмондс (Гостисбер, Жиру) – 51:18 (5x4), 5:3 – Парэйко (Эдмундсон, Стин) – 55:29 (5x5), 6:3 – Кутюрье (Макдональд) – 59:45 (5x5)Вратари: Эллиотт – Аллен (54:36 – 55:29, 57:13 – 59:45).Штраф: 2 – 8.Броски: 39 (16+13+10) – 31 (7+9+15).
    «Филадельфия» — «Сент-Луис» 6:3

    «Даллас» — «Эдмонтон» 5:1

    «Даллас» дома одержал победу над «Эдмонтоном» — 5:1 (3:0, 1:0, 1:1).

    В составе «Старз» шайбы забросили российский форвард Александр Радулов (11-я минута), сделавший также две результативные передачи, Джейми Бенн (13), Тайлер Сегин (17), Маттиас Янмарк-Нюлен (25) и Йон Клингберг (51). У гостей отличился Леон Драйзайтль (43).

    Радулов провел на площадке 15 минут и был признан первой звездой матча. Его соотечественник Антон Слепышев отыграл 10 минут и завершил встречу с показателем «-2».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» – «Эдмонтон» – 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)
    Голы: 1:0 – А. Радулов (Сегин, Клингберг) – 10:20 (5x5), 2:0 – Бенн (А. Радулов) – 12:54 (5x5), 3:0 – Сегин (А. Радулов, Клингберг) – 16:32 (5x5), 4:0 – Янмарк – 24:27 (5x5), 4:1 – Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 42:03 (5x4), 5:1 – Клингберг (Сегин, Янмарк) – 50:04 (4x4)Вратари: Бишоп – Тэлбот (Монтойя, 24:45).Штраф: 8 – 6.Броски: 33 (11+9+13) – 38 (14+16+8).
    «Даллас» — «Эдмонтон» 5:1

    «Бостон» — «Каролина» 7:1

    «Бостон» разгромил «Каролину» — 7:1 (5:1, 2:0, 0:0).

    Покером в составе хозяев отметился Патрис Бержерон (4-я, 15-я, 26-я и 31-я минуты), по разу отличились Райли Нэш (6), Давид Пастрняк (10) и Джейк Дебраск (11). У проигравших шайбу забросил Джордан Стаал (8).

    Российский вратарь «Брюинз» Антон Худобин отыграл всю встречу и сделал 27 сэйвов.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Каролина» — 7:1 (5:1, 2:0, 0:0)
    Голы: 1:0 – Бержерон (Маршан) – 03:14 (4x5), 2:0 – Нэш (Миллер, Бэйкс) – 05:43 (5x5), 2:1 – Стаал (Терявяйнен, Хэнифин) – 07:09 (5x4), 3:1 – Пастрняк (Бержерон, Хайнен) – 09:04 (5x4), 4:1 – Дебраск (Спунер, Крейчи) – 10:22 (5x5), 5:1 – Бержерон (Маршан) – 14:34 (5x5), 6:1 – Бержерон (Маршан, Пастрняк) – 25:36 (5x5), 7:1 – Бержерон (Пастрняк, Маршан) – 30:45 (5x5)Вратари: Худобин — Уорд (Дарлинг, 5:43).Штраф: 6 — 4.Броски: 30 (8+13+9) — 28 (12+8+8).
    «Бостон» — «Каролина» 7:1

    «Оттава» — «Тампа-Бэй» 6:3

    «Оттава» нанесла поражение «Тампе-Бэй» — 6:3 (3:0, 0:3, 3:0).

    У «Сенаторз» дубль оформил Райан Дзингел (5-я и 58-я минуты), по разу отличились Мэтт Дюшейн (6), Зак Смит (18), Марк Стоун (51), Жан-Габриэль Пажо (55). У «Лайтнинг» шайбы забросили Виктор Хедман (21), Слейтер Коккок (22, с передачи Никиты Кучерова), Янни Гурд (36, ассист Михаила Сергачева).

    Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский провел на льду весь матч и отразил 27 бросков из 33. Кучеров и Владислав Наместников завершили игру с показателями полезности «-2», Сергачев — «-4».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Тампа-Бэй» — 6:3 (3:0, 0:3, 3:0)
    Голы: 1:0 – Дзингел (Стоун) – 04:48 (5x5), 2:0 – Дюшейн (Райан) – 05:51 (5x5), 3:0 – Смит (Карлссон, Одуйя) – 17:04 (5x5), 3:1 – Хедман – 20:26 (5x5), 3:2 – Коккок (Кучеров, Киллорн) – 21:41 (5x5), 3:3 – Гурд (Сергачёв, Джонсон) – 35:57 (5x4), 4:3 – Стоун (Брассар, Шабо) – 50:44 (5x5), 5:3 – Пажо (Карлссон) – 54:57 (4x4), 6:3 – Дзингел (Карлссон, Стоун) – 57:08 (5x5)Вратари: Андерсон — Василевский (58:04 — 59:56).Штраф: 14 — 10.Броски: 33 (12+10+11) — 48 (13+20+15).
    «Оттава» — «Тампа-Бэй» 6:3

    «Торонто» — «Ванкувер» 3:2 Б

    «Торонто» по буллитам обыграл «Ванкувер» — 3:2 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0).

    Брок Бисер вывел гостей вперед на 23-й минуте, а на экваторе третьего периода Сэм Ганье удвоил преимущество «Кэнакс». У хозяев отличились Остон Мэттьюс (49) и Тайлер Бозак (53). Победитель был определен в серии буллитов — решающий бросок на счету Бозака.

    Российский нападающий гостей Николай Голдобин провел на льду чуть больше 11 минут и отметился двумя бросками по воротам.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Ванкувер» — 3:2 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
    Голы: 0:1 – Бисер (Ванек) – 22:59 (5x5), 0:2 – Ганье (Седин, Седин) – 46:34 (5x3), 1:2 – Мэттьюс (Хайман, Нюландер) – 48:23 (5x5), 2:2 – Бозак (Райлли, Дермотт) – 52:37 (5x5), 3:2 – Бозак – 65:00 (ПБ)Вратари: Андерсен — Маркстрем.Штраф: 6 — 8.Броски: 36 (9+15+7+5) — 36 (10+11+13+2).
    «Торонто» — «Ванкувер» 3:2 Б

    «Аризона» — «Рейнджерс» 1:2 Б

    «Аризона» на своем льду проиграла «Рейнджерс» — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1).

    В основное время на гол Энтони Дюклера на 11-й минуте гости ответили шайбой Джимми Веси (26). В серии буллитов решающей стала попытка Мики Зибанеджада.

    Российский нападающий гостей Павел Бучневич свою попытку не реализовал.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Рейнджерс» — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: 1:0 – Дюклер (Степан, Дворак) – 10:50 (5x4), 1:1 – Веси – 25:11 (5x5), 1:2 – Зибанеджад – 65:00 (ПБ)Вратари: Раанта — Лундквист.Штраф: 2 — 4.Броски: 38 (11+13+11+3) — 25 (6+8+11+0).
    «Аризона» — «Рейнджерс» 1:2 Б

    «Колорадо» — «Миннесота» 7:2

    «Колорадо» и «Миннесота» забросили девять шайб на двоих — 7:2 (2:1, 2:1, 3:0).

    В составе «Эвеланш» дубль оформил Карл Сёдерберг (29-я и 46-я минуты), по разу отличились Габриэль Бурк (8), Патрик Немет (19), Микко Рантанен (37), Натан Маккиннон (48) и Тайсон Джост (58). У «Уайлд» двумя точными бросками отметился Эрик Стаал (20, 40).

    Российский нападающий хозяев Наиль Якупов отыграл 10 с половиной минут и отметился голевой передачей, его одноклубник и соотечественник Никита Задоров провел на льду 21 минуту исделал 1 бросок по воротам.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Миннесота» — 7:2 (2:1, 2:1, 3:0)
    Голы: 1:0 – Бурк (Уилсон, Джост) – 07:38 (5x5), 2:0 – Немет (Маккиннон, Рантанен) – 18:16 (5x5), 2:1 – Стаал (Бродин, Цукер) – 19:27 (5x5), 3:1 – Сёдерберг (Керфут) – 28:03 (5x4), 4:1 – Рантанен (Ландеског, Маккиннон) – 36:19 (5x5), 4:2 – Стаал (Цукер, Сутер) – 39:22 (5x4), 5:2 – Сёдерберг (Якупов, Керфут) – 45:13 (5x4), 6:2 – Маккиннон (Жирар, Рантанен) – 47:17 (5x4), 7:2 – Джост (Уилсон, Бурк) – 57:46 (5x5)Вратари: Бернье — Дубник (Стэлок, 47:17).Штраф: 16 — 16.Броски: 38 (11+13+14) — 36 (9+16+11).

    «Калгари» — «Анахайм» 3:2

    «Калгари» взял верх над «Анахаймом» — 3:2 (2:0, 0:0, 1:2).

    У «Флэймз» точные броски на счету Майкла Ферланда (8-я минута), Марка Джиордано (9) и Дуги Хэмилтона (60). В составе «Дакс» отличились Якоб Сильверберг (43) и Райан Гецлаф (47).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Анахайм» — 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)
    Голы: 1:0 – Ферланд (Годро) – 07:51 (5x5), 2:0 – Джиордано (Баклунд, Ткачук) – 08:35 (5x5), 2:1 – Сильверберг – 42:56 (4x5), 2:2 – Гецлаф (Линдхольм, Мэнсон) – 46:50 (5x5), 3:2 – Хэмилтон (Ферланд, Монахан) – 59:44 (5x5)Вратари: Смит — Гибсон (59:46).Штраф: 32 — 24.Броски: 31 (17+7+7) — 29 (8+11+10).

    «Лос-Анджелес» — «Нэшвилл» 3:4

    «Нэшвилл» в гостях переиграл «Лос-Анджелес» — 4:3 (1:0, 2:1, 1:2).

    Победу «Предаторз» принесли Роман Йози (16-я минута), Скотт Хартнелл (32), Остин Уотсон (37) и Райан Эллис (46). У «Кингз» голы на счету Адриана Кемпе (27), Тревора Льюиса (44) и Тайлера Тоффоли (49).

    Российский защитник гостей Алексей Емелин отметился голевой передачей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес» — «Нэшвилл» — 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)
    Голы: 0:1 – Йози (Туррис, Суббэн) – 15:08 (5x4), 1:1 – Кемпе – 26:43 (5x5), 1:2 – Хартнелл (Джохансен, Емелин) – 31:53 (5x5), 1:3 – Уотсон (Суббэн, Саломяки) – 36:49 (5x5), 2:3 – Льюис (Иафалло) – 43:56 (5x5), 2:4 – Эллис – 45:05 (5x5), 3:4 – Тоффоли (Пирсон, Копитар) – 48:23 (5x4)Вратари: Куик — Ринне.Штраф: 12 — 10.Броски: 29 (7+11+11) — 20 (9+6+5).
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