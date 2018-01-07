СКА лишил «Ладу» шансов на плей-офф

Тольяттинскаяпотерпела домашнее поражение от питерского(0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе питерской команды 4 (1+3) очка набрал Павел Дацюк. По 3 (1+2) балла на счету Ильи Ковальчука и Патрика Торесена, еще по шайбе забросили Вячеслав Войнов и Максим Карпов.

Голкипер гостей Микко Коскинен отыграл на ноль, отразив 20 бросков.

Тольяттинский клуб, который идёт на последнем месте Восточной конференции, потерял шансы на попадание в розыгрыш Кубка Гагарина—2018. Клуб не попал в плей-офф пятый раз подряд.

Команда Артиса Аболса имеет на своём счету 46 очков после 48 встреч. Ранее шансы на плей-офф потеряла «Югра».