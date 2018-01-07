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    СКА лишил «Ладу» шансов на плей-офф

    КХЛ Лада СКА
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    СКА — «Лада»
    На фото:СКА — «Лада»
    Тольяттинская «Лада» потерпела домашнее поражение от питерского СКА (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе питерской команды 4 (1+3) очка набрал Павел Дацюк. По 3 (1+2) балла на счету Ильи Ковальчука и Патрика Торесена, еще по шайбе забросили Вячеслав Войнов и Максим Карпов.

    Голкипер гостей Микко Коскинен отыграл на ноль, отразив 20 бросков.

    Тольяттинский клуб, который идёт на последнем месте Восточной конференции, потерял шансы на попадание в розыгрыш Кубка Гагарина—2018. Клуб не попал в плей-офф пятый раз подряд.

    Команда Артиса Аболса имеет на своём счету 46 очков после 48 встреч. Ранее шансы на плей-офф потеряла «Югра».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лада» (Тольятти) – СКА (Санкт-Петербург) – 0:5 (0:0, 0:2, 0:3)
    Голы: Войнов – 9 (бол., Дацюк, Ковальчук), 20:35 – 0:1. Торесен – 3 (бол., Дацюк, Калинин), 29:12 – 0:2. Ковальчук – 30 (Дацюк, Торесен), 40:09 – 0:3. Карпов – 4 (Каблуков), 46:30 – 0:4. Дацюк – 8 (бол., Ковальчук, Торесен), 56:38 – 0:5.Вратари: Лазушин – Коскинен.Броски: 20 (12+4+4) – 27 (8+10+9).Штраф: 18 – 2.
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