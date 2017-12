Канада «уничтожила» Данию на МЧМ, финны обыграли словаков

Сборнаяобыгралав матче группового турнира молодежного чемпионата мира в Баффало — 8:0 (3:0, 2:0, 3:0).

У победителей отличились Роберт Томас (4-я минута), Бретт Хауден (18, 30), Сэм Стил (20), Кейл Макар (28), Алкс Форментон (44), Майкл Маклеод (50) и Дрейк Батерсон (53).

Команда набрала 10 очков и стала недосягаемой для соперников по группе А. В 1/4 финала канадцы встретятся с четвертой командой группы B.

Дания в заключительном матче группового этапа 31 декабря сыграет со Словакией.

В другом матче группы Аобыграла— 5:2 (0:0, 2:1, 3:1).

В составе «суоми» шайбы забросили Йоона Коппанен (28-я минута), Аапели Рясянен (40), Алекси Хепониеми (47), Йони Иконен (53) и Маркус Нурми (55). У проигравших голы на счету Мартина Бодака (35) и Самэуля Бучека (50).

Эта победа позволила финнам гарантировать себе как минимум третье место в группе А. В следующей игре Финляндия встретится со сборной США, Словакия сыграет с Данией.

