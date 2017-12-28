КХЛ. Четвертая подряд победа «Амура», «Витязь» примет «Йокерит»

«Амур» — «Спартак» 2:1 ОТ
Хабаровский «Амур» нанес поражение московскому «Спартаку» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).
На 53-й минуте Владислав Ушенин вывел хозяев вперед. Гости ответили точным броском Бена Максвелла спустя две минуты.
В овертайме победный для хабаровского клуба гол забил Томаш Зогорна.
Команда Андрея Мартемьянова выиграла четвертый матч подряд.
«Амур» занимает восьмое место в Восточной конференции (68 очков). «Спартак» идет восьмым на Западе (68 очков).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) – «Спартак» (Москва) – 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Вл. Ушенин – 15 (Горшков, Атюшов), 52:14 – 1:0. Максвелл – 11 (Калинин, Радил), 54:31 – 1:1. Зогорна – 8, 62:26 – 2:1.Вратари: Метсола – Беспалов.Штраф: 12 – 20.Броски: 42 (20+12+8+2) – 37 (10+13+12+2).
«Витязь» — «Йокерит»
28 декабря, 19:30 мск