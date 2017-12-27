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    «Ак Барс» на выезде обыграл «Барыс»

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    «Ак Барс» — «Барыс»
    На фото:«Ак Барс» — «Барыс»
    Казанский «Ак Барс» одержал гостевую победу над астанинским «Барысом» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе казанцев 4 (2+2) очка набрал форвард Антон Ландер, ещё по голу записали на свой счёт Никита Язьков, Роб Клинкхаммер и Станислав Галиев.

    В составе «Барыса» шайбы на счету Линдена Вея и Джеймса Райта.

    Для «Ак Барса» эта победа стала первой после двух проигранных встреч. «Барыс», в свою очередь, проиграл четвертый матч кряду.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) — «Ак Барс» (Казань) — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
    Голы: Ландер — 6 (Зарипов, Галиев), 9:00 — 0:1. Язьков — 7 (Лукоянов, Ландер), 11:33 — 0:2. Клинкхаммер — 8 (буллит), 29:33 — 0:3. Галиев — 8 (бол., Ландер, Зарипов), 32:28 — 0:4. Вей — 15 (Семенов, Даллмэн), 34:51 — 1:4. Ландер — 7 (Галиев), 41:38 — 1:5. Райт — 5, 59:04 — 2:5.Вратари: Кудрявцев (Карлссон, 20:00, Кудрявцев, 44:13) — Шарыченков.Броски: 39 (12+13+14) — 25 (8+10+7).Штраф: 26 — 12.
    Прервет ли «Барыс» сухую домашнюю серию поражений в игре с «Ак Барсом»?«Барыс» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 27 декабря
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