«Ак Барс» на выезде обыграл «Барыс»

Казанскийодержал гостевую победу над астанинским(5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе казанцев 4 (2+2) очка набрал форвард Антон Ландер, ещё по голу записали на свой счёт Никита Язьков, Роб Клинкхаммер и Станислав Галиев.

В составе «Барыса» шайбы на счету Линдена Вея и Джеймса Райта.

Для «Ак Барса» эта победа стала первой после двух проигранных встреч. «Барыс», в свою очередь, проиграл четвертый матч кряду.