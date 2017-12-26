КХЛ дисквалифицировала трех игроков на один матч

КХЛ на своем официальном сайте объявила о дисквалификации нападающего московского «Динамо»по итогам матча регулярного чемпионата против ЦСКА.

Хоккеист получил дисквалификацию на один матч и индивидуальный штраф за участие в драке по ходу встречи.

Форвард «Металлурга» Ян Коварж по итогам встречи со СКА тоже наказан дисквалификацией на один матч и индивидуальным штрафом. По ходу игры хоккеист заработал дисциплинарный 10-минутный штраф.

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КХЛ оставила без изменений наложенное на нападающего «Сочи» Андрея Иванова наказание за нарушение правил с использованием колена, за которое он получил 5+20 минут. Лига приняла решение дисквалифицировать игрока на один матч и подвергнуть денежному штрафу.