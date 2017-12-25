КХЛ. Победный дубль Бергстрёма, четыре гола СКА в ворота «Магнитки»

«Сибирь» – «Нефтехимик» 6:2

«Сибирь» на своем льду одолела нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 6:2 (2:1, 2:1, 2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Шайбы в составе победителей провели Александер Бергстрём (4-я и 16-я минута), Артём Артёмов (23), Игорь Левицкий (30), Патрик Закриссон (46), Владимир Первушин (56). У проигравших отличились Андрей Нестрашил (19) и Марат Хайруллин(25).

Команда Андрея Назарова прервала удачную серию из трёх игр.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сибирь» (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:2 (2:1, 2:1, 2:0) Голы: Бергстрем — 16 (Закриссон, Энлунд), 3:30 — 1:0. Бергстрем — 17 (Ермаков), 15:04 — 2:0. Нестрашил — 9 (Галимов, Секстон), 18:04 — 2:1. Артемов — 2 (Основин, Зырянов), 22:58 — 3:1. Хайруллин — 3 (Огурцов), 24:19 — 3:2. Левицкий — 5, 29:42 — 4:2. Закриссон — 12 (бол., Верещагин, Бергстрем), 45:05 — 5:2. Первушин — 4 (Коньков, Алексеев), 55:37 — 6:2.Вратари: Красиков — Макаров (Ежов, 30:34).Штраф: 6 — 12.Броски: 32 (11+11+10) — 39 (17+14+8).

«Сибирь» – «Нефтехимик» 6:2

«Авангард» – «Ак Барс» 5:3

«Авангард» дома обыграл «Ак Барс» со счетом 5:3 (0:1, 2:2, 3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У хозяев заброшенные шайбы на свой счёт записали Кирилл Семёнов, Егор Мартынов, Пётр Хохряков и Илья Михеев, оформивший дубль. В составе казанцев дублем отметился Станислав Галиев, ещё один гол забил Роб Клинкхаммер.

Одержав победу, «Авангард» прервал серию из двух поражений побряд. Для «Ак Барса» этот проигрыш стал четвертым в шести последних играх.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Аванград» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 5:3 (0:1, 2:2, 3:0) Голы: Клинкхаммер — 7 (Манухов, Свитов), 8:06 — 0:1. Михеев — 12 (Кошелев, Семенов), 21:25 — 1:1. Семенов — 10 (бол., Мартынов, Медведев), 26:41 — 2:1. Галиев — 6 (бол., Марков, Яруллин), 31:21 — 2:2. Галиев — 7 (Зарипов, Ландер), 33:13 — 2:3. Кугрышев — 9 (Хохряков, Мартынов), 43:13 — 3:3. Михеев — 13 (Кошелев), 49:04 — 4:3. Хохряков — 8 (п.в., Михеев), 59:17 — 5:3.Вратари: Фурх — Гарипов (58:20 — 59:17, 59:30).Штраф: 8 — 12.Броски: 39 (14+14+11) — 27 (5+10+12).

«Авангард» – «Ак Барс» 5:3

«Барыс» — «Салават Юлаев» 0:2

Уфимский «Салават Юлаев» нанес поражение астанинскому «Барысу» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Астане, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей.

Заброшенные шайбы на свой счет записали Теэму Хартикайнен и Линус Умарк.

Голкипер уфимцев Андрей Кареев отразил все 50 бросков по своим воротам.

В турнирной таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» занимает шестое место (67 очков), а «Барыс» — восьмое (63 очка).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» (Астана) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Голы: Хартикайнен — 16 (Умарк), 20:37 — 0:1. Умарк — 12 (п.в.), 59:28 — 0:2.Вратари: Карлссон (58:22 — 59:28) — Кареев.Штраф: 6 — 8.Броски: 50 (20+13+17) — 23 (6+11+6).

«Барыс» — «Салават Юлаев» 0:2

«Югра» — ХК «Сочи» 2:0

«Югра» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победила ХК «Сочи» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

По голу на свой счет записали Вели-Матти Савинайнен и Войтех Полак.

Голкипер хозяев Илья Проскуряков оформил «сухарь», отразив все броски по своим воротам.

«Югра» занимает 14-е место в Восточной конференции (36 очков). ХК «Сочи» идет шестым на Западе (68 очков).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Югра» (Ханты-Мансийск) — «Сочи» (Сочи) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) Голы: Савинайнен — 7 (бол., Козловский, Виклунд), 15:53 — 1:0. Полак — 2 (Пестушко, Угольников), 52:27 — 2:0.Вратари: Проскуряков — Барулин (58:58).Штраф: 4 — 39.Броски: 34 (15+13+6) — 19 (4+6+9).

«Югра» — ХК «Сочи» 2:0

«Трактор» — «Динамо» Минск 2:0

Челябинский «Трактор» на домашней арене одержал победу над минским «Динамо» со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

Результативные броски в этой встрече нанесли защитник Ник Бэйлен и нападающий Линус Виделль.

Игру на ноль оформил вратарь Павел Францоуз, отразивший 42 броска по своим воротам.

«Трактор» занимает шестое место в Восточной конференции (68 очков). Минское «Динамо» идет десятым на Западе (58 очков).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» Мн (Минск) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) Голы: Бэйлен — 7 (Щехура, Кручинин), 12:01 — 1:0. Виделль — 6 (п.в.), 58:24 — 2:0.Вратари: Францоуз — Энрот (58:12 — 58:24, 58:41 — 59:03, 59:33).Штраф: 8 — 10.Броски: 32 (12+14+6) — 42 (15+14+13).

«Трактор» — «Динамо» Минск 2:0

«Металлург» Мг — СКА 0:4

Петербургский СКА нанес поражение магнитогорскому «Металлургу» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счетом 4:0 (0:0, 0:0, 4:0) в пользу гостей.

Ключевой стала 45-я минута игры, когда шайбы Сергей Широкова и Ильи Каблукова, заброшенные с разницей в 22 секунды, позволили армейцам получить комфортное преимущество в счете.

Через несколько минут преимущество СКА увеличил Сергей Плотников, финальную точку поставил Владислав Гавриков.

Вратарь армейцев Микко Коскинен отразил 21 бросок по своим воротам.

СКА уверенно возглавляет Западную конференцию (114 очков), а «Магнитка» идет пятой на Востоке (73 очка).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:4 (0:0, 0:0, 0:4) Голы: Широков — 15 (Коскиранта), 44:36 — 0:1. Каблуков — 2 (В. Тихонов, Карпов), 44:58 — 0:2. Плотников — 12 (бол., Ковальчук, Гусев), 50:02 — 0:3. Гавриков — 3 (Войнов, Шипачев), 57:25 — 0:4.Вратари: Самсонов — Коскинен.Штраф: 20 — 6.Броски: 21 (8+10+3) — 40 (12+14+14).

«Металлург» Мг — СКА 0:4

«Лада» — «Локомотив»

25 декабря, 18:30 мск

«Динамо» Москва — ЦСКА

25 декабря, 19:30 мск