КХЛ. Победный дубль Бергстрёма, четыре гола СКА в ворота «Магнитки»

«Сибирь» – «Нефтехимик» 6:2
«Сибирь» на своем льду одолела нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 6:2 (2:1, 2:1, 2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Шайбы в составе победителей провели Александер Бергстрём (4-я и 16-я минута), Артём Артёмов (23), Игорь Левицкий (30), Патрик Закриссон (46), Владимир Первушин (56). У проигравших отличились Андрей Нестрашил (19) и Марат Хайруллин(25).
Команда Андрея Назарова прервала удачную серию из трёх игр.
«Авангард» – «Ак Барс» 5:3
«Авангард» дома обыграл «Ак Барс» со счетом 5:3 (0:1, 2:2, 3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
У хозяев заброшенные шайбы на свой счёт записали Кирилл Семёнов, Егор Мартынов, Пётр Хохряков и Илья Михеев, оформивший дубль. В составе казанцев дублем отметился Станислав Галиев, ещё один гол забил Роб Клинкхаммер.
Одержав победу, «Авангард» прервал серию из двух поражений побряд. Для «Ак Барса» этот проигрыш стал четвертым в шести последних играх.
«Барыс» — «Салават Юлаев» 0:2
Уфимский «Салават Юлаев» нанес поражение астанинскому «Барысу» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, которая прошла в Астане, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей.
Заброшенные шайбы на свой счет записали Теэму Хартикайнен и Линус Умарк.
Голкипер уфимцев Андрей Кареев отразил все 50 бросков по своим воротам.
В турнирной таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» занимает шестое место (67 очков), а «Барыс» — восьмое (63 очка).
«Югра» — ХК «Сочи» 2:0
«Югра» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победила ХК «Сочи» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).
По голу на свой счет записали Вели-Матти Савинайнен и Войтех Полак.
Голкипер хозяев Илья Проскуряков оформил «сухарь», отразив все броски по своим воротам.
«Югра» занимает 14-е место в Восточной конференции (36 очков). ХК «Сочи» идет шестым на Западе (68 очков).
«Трактор» — «Динамо» Минск 2:0
Челябинский «Трактор» на домашней арене одержал победу над минским «Динамо» со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).
Результативные броски в этой встрече нанесли защитник Ник Бэйлен и нападающий Линус Виделль.
Игру на ноль оформил вратарь Павел Францоуз, отразивший 42 броска по своим воротам.
«Трактор» занимает шестое место в Восточной конференции (68 очков). Минское «Динамо» идет десятым на Западе (58 очков).
«Металлург» Мг — СКА 0:4
Петербургский СКА нанес поражение магнитогорскому «Металлургу» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счетом 4:0 (0:0, 0:0, 4:0) в пользу гостей.
Ключевой стала 45-я минута игры, когда шайбы Сергей Широкова и Ильи Каблукова, заброшенные с разницей в 22 секунды, позволили армейцам получить комфортное преимущество в счете.
Через несколько минут преимущество СКА увеличил Сергей Плотников, финальную точку поставил Владислав Гавриков.
Вратарь армейцев Микко Коскинен отразил 21 бросок по своим воротам.
СКА уверенно возглавляет Западную конференцию (114 очков), а «Магнитка» идет пятой на Востоке (73 очка).
«Лада» — «Локомотив»
25 декабря, 18:30 мск