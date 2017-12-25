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    «Югра» выиграла у ХК «Сочи»

    КХЛ Югра Сочи
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    Хоккеисты «Югры»
    На фото:Хоккеисты «Югры»
    «Югра» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победила ХК «Сочи» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

    По голу на свой счет записали Вели-Матти Савинайнен и Войтех Полак.

    Голкипер хозяев Илья Проскуряков оформил «сухарь», отразив все броски по своим воротам.

    «Югра» занимает 14-е место в Восточной конференции (36 очков). ХК «Сочи» идет шестым на Западе (68 очков).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Югра» (Ханты-Мансийск) — «Сочи» (Сочи) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Савинайнен — 7 (бол., Козловский, Виклунд), 15:53 — 1:0. Полак — 2 (Пестушко, Угольников), 52:27 — 2:0.Вратари: Проскуряков — Барулин (58:58).Штраф: 4 — 39.Броски: 34 (15+13+6) — 19 (4+6+9).
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