«Югра» выиграла у ХК «Сочи»

По голу на свой счет записали Вели-Матти Савинайнен и Войтех Полак.
Голкипер хозяев Илья Проскуряков оформил «сухарь», отразив все броски по своим воротам.
«Югра» занимает 14-е место в Восточной конференции (36 очков). ХК «Сочи» идет шестым на Западе (68 очков).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Сочи» (Сочи) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Савинайнен — 7 (бол., Козловский, Виклунд), 15:53 — 1:0. Полак — 2 (Пестушко, Угольников), 52:27 — 2:0.Вратари: Проскуряков — Барулин (58:58).Штраф: 4 — 39.Броски: 34 (15+13+6) — 19 (4+6+9).