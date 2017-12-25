«Югра» выиграла у ХК «Сочи»

«Югра» занимает 14-е место в Восточной конференции (36 очков). ХК «Сочи» идет шестым на Западе (68 очков).

Голкипер хозяев Илья Проскуряков оформил «сухарь», отразив все броски по своим воротам.

По голу на свой счет записали Вели-Матти Савинайнен и Войтех Полак .

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