Слухи: создатели Call of Duty начали работу над новой игрой серии Halo

Ожидания сообщества во многом обусловлены переименованием 343 Industries, которая отныне называется Halo Studios, и информацией о переходе на движок Unreal Engine 5.
Вместе с тем инсайдер TheGhostofHope, ранее публиковавший достоверную информацию по Call of Duty, заявил, что команда Sledgehammer Games, получившая славу благодаря Modern Warfare III, будет задействована в разработке новой Halo.
Ввиду проблем в 343 Industries ранее ходили слухи о том, что над созданием нового шутера будут трудиться сторонние компании.