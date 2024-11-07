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    Слухи: создатели Call of Duty начали работу над новой игрой серии Halo

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    Если сравнительно недавно будущее франшизы Halo оставалось крайне туманным, то теперь геймеры убеждены, что серия обретет новую жизнь.

    Halo
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    Halo

    Ожидания сообщества во многом обусловлены переименованием 343 Industries, которая отныне называется Halo Studios, и информацией о переходе на движок Unreal Engine 5.

    Вместе с тем инсайдер TheGhostofHope, ранее публиковавший достоверную информацию по Call of Duty, заявил, что команда Sledgehammer Games, получившая славу благодаря Modern Warfare III, будет задействована в разработке новой Halo.

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