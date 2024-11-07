Слухи: создатели Call of Duty начали работу над новой игрой серии Halo

Если сравнительно недавно будущее франшизы Halo оставалось крайне туманным, то теперь геймеры убеждены, что серия обретет новую жизнь.

Ожидания сообщества во многом обусловлены переименованием 343 Industries, которая отныне называется Halo Studios, и информацией о переходе на движок Unreal Engine 5.

Вместе с тем инсайдер TheGhostofHope, ранее публиковавший достоверную информацию по Call of Duty, заявил, что команда Sledgehammer Games, получившая славу благодаря Modern Warfare III, будет задействована в разработке новой Halo.

Ввиду проблем в 343 Industries ранее ходили слухи о том, что над созданием нового шутера будут трудиться сторонние компании.