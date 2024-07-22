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    Режим Ultimate Team в FC 25 получит значительные улучшения

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    Днями ранее Electronic Arts показала трейлер EA FC 25, а также успела раскрыть чуть больше дополнительной информации о некоторых улучшениях предстоящего симулятора футбола.

    FC 25
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    FC 25

    Значительные изменения ждут фанатов в ведущем режиме игры Football Ultimate Team. В частности, из этого раздела исчезнут контракты для Player Items и Managers, благодаря чему пользователи смогут сконцентрироваться непосредственно на событиях на поле.

    Кроме того, в FUT появится SBC-хранилище для сотни непередаваемых дубликатов игроков (Untradable Duplicate Players), которые можно будет задействовать при необходимости.

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    • В плане игровой механики разработчики решили изменить поведение вратарей: теперь киперов можно перемещать вручную всего на пару шагов на короткий временной промежуток. Перед стандартным положением взаимодействовать с вратарями можно будет в привычном режиме, ограничения вступают в силу в момент выполнения соперником подачи.

    Выход FC 25 состоится 27 сентября. Уже сейчас игра доступна по предзаказу. В новом симуляторе заявлена поддержка русского языка.

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