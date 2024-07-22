Режим Ultimate Team в FC 25 получит значительные улучшения

Днями ранее Electronic Arts показала трейлер , а также успела раскрыть чуть больше дополнительной информации о некоторых улучшениях предстоящего симулятора футбола.

Значительные изменения ждут фанатов в ведущем режиме игры Football Ultimate Team. В частности, из этого раздела исчезнут контракты для Player Items и Managers, благодаря чему пользователи смогут сконцентрироваться непосредственно на событиях на поле.

Кроме того, в FUT появится SBC-хранилище для сотни непередаваемых дубликатов игроков (Untradable Duplicate Players), которые можно будет задействовать при необходимости.

В плане игровой механики разработчики решили изменить поведение вратарей: теперь киперов можно перемещать вручную всего на пару шагов на короткий временной промежуток. Перед стандартным положением взаимодействовать с вратарями можно будет в привычном режиме, ограничения вступают в силу в момент выполнения соперником подачи.

Выход FC 25 состоится 27 сентября. Уже сейчас игра доступна по предзаказу. В новом симуляторе заявлена поддержка русского языка.