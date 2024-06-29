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    Разработчики Forza Motorsport тайно обновили графику

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    В последнем на текущий момент обновлении автогонки Forza Motorsport разработчики улучшили несколько графических сегментов, хотя в официальном списке изменений об этом не упомянули.

    Forza Motorsport
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    Forza Motorsport

    В частности, гонку нового поколения команда Turn 10 дополнила улучшенной градацией цвета и контрастности, рендерингом неба и рассеиванием атмосферы. Все эти элементы графики вошли в патч №9, однако ни один перечисленный пункт апгрейда не был объявлен публично.

    Визуальные улучшения Forza Motorsport

    Многие визуальные улучшения игроки заметили почти сразу: на YouTube начали появляться ролики, в которых сравнивают предыдущие версии автогонки с нынешней, отмечая то, насколько хорошую работу проделывает студия, заботясь не только об интеграции контента и исправлении ошибок, но и о технической составляющей.

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