Разработчики Forza Motorsport тайно обновили графику

В последнем на текущий момент обновлении автогонки Forza Motorsport разработчики улучшили несколько графических сегментов, хотя в официальном списке изменений об этом не упомянули.

В частности, гонку нового поколения команда Turn 10 дополнила улучшенной градацией цвета и контрастности, рендерингом неба и рассеиванием атмосферы. Все эти элементы графики вошли в патч №9, однако ни один перечисленный пункт апгрейда не был объявлен публично.

Визуальные улучшения Forza Motorsport

Многие визуальные улучшения игроки заметили почти сразу: на YouTube начали появляться ролики, в которых сравнивают предыдущие версии автогонки с нынешней, отмечая то, насколько хорошую работу проделывает студия, заботясь не только об интеграции контента и исправлении ошибок, но и о технической составляющей.