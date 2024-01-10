Sony представила «тонкие» версии PlayStation 5 в новых цветах

Новые консоли PlayStation 5 Фото: PlayStation
Консоль, по привычке называемая в простонародье ‘Slim’, отныне доступна в красном (Volcanic Red), синем (Cobalt Blue) и серебристом (Sterling Silver) цветовых оформлениях. На выставке потребительской электроники гостям показали и новые геймпады в аналогичных тонах.
Обновленные цвета PS5 Slim
По информации очевидцев, новые консоли имеют матовый корпус, но без глянцевой вставки, с которой ассоциируются оригинальные Slim-девайсы.
Новые панели для «тонкой» PlayStation 5 поступят в продажу в первой половине этого года, при этом в ближайшей перспективе Sony расширит цветовую линейку, о чем компания также успела сообщить.