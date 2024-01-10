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    Sony представила «тонкие» версии PlayStation 5 в новых цветах

    Игры Sony Игры для PlayStation 5
    На мероприятии CES 2024 большую часть общественного внимания перетянули на себя консоли PlayStation 5 — компактные версии, которые корпорация Sony презентовала в новых цветах.

    Новые консоли PlayStation 5
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    Новые консоли PlayStation 5

    Консоль, по привычке называемая в простонародье ‘Slim’, отныне доступна в красном (Volcanic Red), синем (Cobalt Blue) и серебристом (Sterling Silver) цветовых оформлениях. На выставке потребительской электроники гостям показали и новые геймпады в аналогичных тонах.

    PS5 Slim

    PS5 Slim

    PS5 Slim

    Обновленные цвета PS5 Slim

    По информации очевидцев, новые консоли имеют матовый корпус, но без глянцевой вставки, с которой ассоциируются оригинальные Slim-девайсы.

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    • Новые панели для «тонкой» PlayStation 5 поступят в продажу в первой половине этого года, при этом в ближайшей перспективе Sony расширит цветовую линейку, о чем компания также успела сообщить.

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