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    Spider-Man 2, фильм о Gran Turismo, консоль Project Q и другие анонсы большой презентации PlayStation Showcase 2023

    Sony организовала событийный вечер

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    Spider-Man 2
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    Spider-Man 2
    В среду, 24 мая, Sony провела онлайн-мероприятие PlayStation Showcase 2023, в рамках которого были анонсированы крупные проекты больших компаний, множество инди-игр, а также новые аксессуары для PlayStation.

    Fairgame$

    Fairgame$

    Возглавляемая Джейдом Рэймондом Havon Studios открыла презентацию, показав тизер-трейлер Fairgame$. Видео не было богатым на кадры игрового процесса, зато детально раскрыло атмосферу, в которой опустошаются жирные финансовые счета внутриигровых богатеньких персонажей.

    Helldivers 2

    Helldivers 2

    Следующей на витрине ​​PlayStation Showcase 2023 оказалась Helldivers 2 от Arrowhead. Это продолжение шутера 2015 года. Новая игра выйдет на ПК и PS5 в 2023, и как кажется, сохранит фирменный повествовательный стиль.

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  • 21/05/2023

    • Immortals of Aveum

    Immortals of Aveum

    Игра от Electronic Arts и Ascendant Studios станет публичной 20 июля. Шутер от первого лица появится на PS5, Xbox Series X и ПК. Показанный в среду трейлер позволил зрителям детальнее погрузиться и в сюжет, и в элементы игрового процесса.

    Ghostrunner 2

    Ghostrunner 2

    Над Ghostrunner 2 трудятся 505 Games и One More Level. Ожидается, что релиз состоится в этом году на PlayStation 5 и подарит пользователям крутой опыт игры в динамичные платформеры на консолях нового поколения.

    Phantom Blade Zero

    Phantom Blade Zero

    Phantom Blade Zero от S-GAME, похоже, полон эпичных сражений на мечах. Увы, на презентации обошлось без даты релиза, зато показали много крови.

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  • 19/05/2023

    • Sword of the Sea

    Sword of the Sea

    Sword of the Sea от Abzu и The Pathless создала впечатление крутого приключенческого экшена с долгими и запоминающимися путешествиями на скейтборде по уникальным локациям.

    The Talos Principle 2

    The Talos Principle 2

    В этом году ожидается выход The Talos Principle 2, которая будет прямым продолжением первой части, получившей признание критиков. Серия уникальна тем, что предлагает пользователям игровую кампанию с философскими мотивами и головоломками.

    Neva

    Neva

    Giant Squid разрабатывает красочный проект, на передний план которого выходят мечник и сказочный белый волк. И, судя по трейлеру, сюжет готовит душераздирающую драму. Neva выйдет в 2024 году на PlayStation 5.

    Foamstars

    Foamstars

    Неоновый шутер от Square Enix обещает превратиться в грандиозную пенную вечеринку. Сама игра явно вдохновлена Splatoon для Nintendo.

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  • Из-за потока крупнейших релизов можно пропустить достойные проекты независимых разработчиков
  • 14/05/2023

    • The Plucky Squire

    The Plucky Squire

    Инди-игра от издателя Devolver Digital — это милый сборник детских историй, имеющий тематическое мультяшное оформление.

    Teardown

    Teardown

    Основываясь на названии и показанных на презентации кадрах, делаем вывод, что Teardown — это некая игра-антистресс, в которой пользователи крушат предметы разной величины и уровня прочности. Проект появится в публичном доступе на ПК, PS5, Xbox Series X в этом году.

    Metal Gear Solid 3: Snake Eater

    Metal Gear Solid 3: Snake Eater

    Konami анонсировала ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater. В трейлере была показана жутко реалистичная графика, но пока без игрового процесса. Игра выйдет на PlayStation 5.

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  • 08/05/2023

    • Towers of Aghasba

    Towers of Aghasba

    Towers of Aghasba — оригинальное приключение о восстановлении красивого мира с фантастическими существами. Релиз игры должен состояться в следующем году.

    Final Fantasy XVI

    Final Fantasy XVI

    Не обошлось на PlayStation Showcase 2023 и без сюжетного трейлера Final Fantasy XVI в преддверии выхода 22 июня. В видео показали свежие кадры сражений и раскрыли чуть больше деталей истории.

    Alan Wake 2

    Alan Wake 2

    Наконец-то фанаты серии получат продолжение. Alan Wake 2 от Remedy Entertainment выйдет 17 октября. Новый survival horror доступен на ПК и PS5. Действие игры будет происходить спустя 13 лет после убийства Алана.

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  • 12/05/2023

    • Assassin's Creed: Mirage

    Assassin's Creed: Mirage

    Бесспорно, одним из хедлайнеров мероприятия стал экшен Assassin's Creed: Mirage, который выйдет 12 октября. В новой части «Ассасина» игрокам детальнее раскроют жизнь Басима, который фигурировал в Valhalla. Хронология сюжета отмотает время до событий прошлой игры.

    Revenant Hill

    Revenant Hill

    Компания разработчиков The Glory Society анонсировала Revenant Hill. На презентации PlayStation Showcase 2023 студия показала лишь тизер, а дополнительную информацию раскрыла в блоге PlayStation. Главная роль в игре досталась коту по имени Твигс.

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  • 06/05/2023

    • Dragon’s Dogma 2

    Dragon’s Dogma 2

    Свое слово во время шоукейса взяла и студия ​​Capcom. Она презентовала трейлер Dragon’s Dogma 2. В видео немного рассказали о сюжете, показали процесс сражений и похвастались атмосферными локациями.

    Resident Evil 4 (VR)

    Resident Evil 4 (VR)

    Четвертая часть Resident Evil получит поддержку виртуальной реальности. Игра официально выходит на PlayStation VR2. Однако даты релиза по-прежнему нет.

    Marathon

    Marathon

    Еще один большой анонс — это Marathon — новый красочный шутер от Bungie, создателя Destiny 2. Звучит знакомо? Да, именно эти ребята издали Marathon в 1994 году для Mac.

    Concord

    Concord

    Concord появится на PlayStation 5 в 2024 году. Увиденное на презентации не дает четкого понимания того, что нас ждет внутри. Сейчас пользователи могут лишь строить теории.

    Gran Turismo

    Gran Turismo

    Теперь Gran Turismo появится на киноэкранах. Выйдет фильм в августе. Ожидали драйвовые гонки и крутые тачки? А вот и нет. Сюжет расскажет о тинейджерах, которые играют в Gran Turismo.

    Project Q

    Project Q

    Sony выпустит собственное портативное устройство, которое позволит удаленно воспроизводить игры PlayStation 5. По сути, Project Q является улучшенной версией контроллера DualSense с 8-дюймовым экраном посередине. Девайс с функцией потоковой передачи должен пополнить прилавки магазинов в конце этого года.

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  • 27/04/2023

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    Фирменные наушники Sony предназначены для PlayStation 5, Project Q и ПК. Уникальные технологии компании гарантируют бесперебойную передачу звука без задержек. Особые детали нового аксессуара от нас пока утаили.

    Marvel’s Spider-Man 2

    Marvel’s Spider-Man 2

    Напоследок организаторы мероприятия припрятали самый шумный проект. Да, это Marvel’s Spider-Man 2. В 12-минутный ролик Insomniac Game вместила геймплей, в котором показала механику боев и главное — систему переключения между двумя Пауками. По ходу миссий игроки могут менять Питера Паркера на Майлза Моралеса и наоборот.

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