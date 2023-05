Spider-Man 2, фильм о Gran Turismo, консоль Project Q и другие анонсы большой презентации PlayStation Showcase 2023

В среду, 24 мая, Sony провела онлайн-мероприятие PlayStation Showcase 2023, в рамках которого были анонсированы крупные проекты больших компаний, множество инди-игр, а также новые аксессуары для PlayStation.

Fairgame$

Возглавляемая Джейдом Рэймондом Havon Studios открыла презентацию, показав тизер-трейлер Fairgame$. Видео не было богатым на кадры игрового процесса, зато детально раскрыло атмосферу, в которой опустошаются жирные финансовые счета внутриигровых богатеньких персонажей.

Helldivers 2

Следующей на витрине ​​PlayStation Showcase 2023 оказалась Helldivers 2 от Arrowhead. Это продолжение шутера 2015 года. Новая игра выйдет на ПК и PS5 в 2023, и как кажется, сохранит фирменный повествовательный стиль.

Immortals of Aveum

Игра от Electronic Arts и Ascendant Studios станет публичной 20 июля. Шутер от первого лица появится на PS5, Xbox Series X и ПК. Показанный в среду трейлер позволил зрителям детальнее погрузиться и в сюжет, и в элементы игрового процесса.

Ghostrunner 2

Над Ghostrunner 2 трудятся 505 Games и One More Level. Ожидается, что релиз состоится в этом году на PlayStation 5 и подарит пользователям крутой опыт игры в динамичные платформеры на консолях нового поколения.

Phantom Blade Zero

Phantom Blade Zero от S-GAME, похоже, полон эпичных сражений на мечах. Увы, на презентации обошлось без даты релиза, зато показали много крови.

Sword of the Sea

Sword of the Sea от Abzu и The Pathless создала впечатление крутого приключенческого экшена с долгими и запоминающимися путешествиями на скейтборде по уникальным локациям.

The Talos Principle 2

В этом году ожидается выход The Talos Principle 2, которая будет прямым продолжением первой части, получившей признание критиков. Серия уникальна тем, что предлагает пользователям игровую кампанию с философскими мотивами и головоломками.

Neva

Giant Squid разрабатывает красочный проект, на передний план которого выходят мечник и сказочный белый волк. И, судя по трейлеру, сюжет готовит душераздирающую драму. Neva выйдет в 2024 году на PlayStation 5.

Foamstars

Неоновый шутер от Square Enix обещает превратиться в грандиозную пенную вечеринку. Сама игра явно вдохновлена Splatoon для Nintendo.

The Plucky Squire

Инди-игра от издателя Devolver Digital — это милый сборник детских историй, имеющий тематическое мультяшное оформление.

Teardown

Основываясь на названии и показанных на презентации кадрах, делаем вывод, что Teardown — это некая игра-антистресс, в которой пользователи крушат предметы разной величины и уровня прочности. Проект появится в публичном доступе на ПК, PS5, Xbox Series X в этом году.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Konami анонсировала ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater. В трейлере была показана жутко реалистичная графика, но пока без игрового процесса. Игра выйдет на PlayStation 5.

Towers of Aghasba

Towers of Aghasba — оригинальное приключение о восстановлении красивого мира с фантастическими существами. Релиз игры должен состояться в следующем году.

Final Fantasy XVI

Не обошлось на PlayStation Showcase 2023 и без сюжетного трейлера Final Fantasy XVI в преддверии выхода 22 июня. В видео показали свежие кадры сражений и раскрыли чуть больше деталей истории.

Alan Wake 2

Наконец-то фанаты серии получат продолжение. Alan Wake 2 от Remedy Entertainment выйдет 17 октября. Новый survival horror доступен на ПК и PS5. Действие игры будет происходить спустя 13 лет после убийства Алана.

Assassin's Creed: Mirage

Бесспорно, одним из хедлайнеров мероприятия стал экшен Assassin's Creed: Mirage, который выйдет 12 октября. В новой части «Ассасина» игрокам детальнее раскроют жизнь Басима, который фигурировал в Valhalla. Хронология сюжета отмотает время до событий прошлой игры.

Revenant Hill

Компания разработчиков The Glory Society анонсировала Revenant Hill. На презентации PlayStation Showcase 2023 студия показала лишь тизер, а дополнительную информацию раскрыла в блоге PlayStation. Главная роль в игре досталась коту по имени Твигс.

Dragon’s Dogma 2

Свое слово во время шоукейса взяла и студия ​​Capcom. Она презентовала трейлер Dragon’s Dogma 2. В видео немного рассказали о сюжете, показали процесс сражений и похвастались атмосферными локациями.

Resident Evil 4 (VR)

Четвертая часть Resident Evil получит поддержку виртуальной реальности. Игра официально выходит на PlayStation VR2. Однако даты релиза по-прежнему нет.

Marathon

Еще один большой анонс — это Marathon — новый красочный шутер от Bungie, создателя Destiny 2. Звучит знакомо? Да, именно эти ребята издали Marathon в 1994 году для Mac.

Concord

Concord появится на PlayStation 5 в 2024 году. Увиденное на презентации не дает четкого понимания того, что нас ждет внутри. Сейчас пользователи могут лишь строить теории.

Gran Turismo

Теперь Gran Turismo появится на киноэкранах. Выйдет фильм в августе. Ожидали драйвовые гонки и крутые тачки? А вот и нет. Сюжет расскажет о тинейджерах, которые играют в Gran Turismo.

Project Q

Sony выпустит собственное портативное устройство, которое позволит удаленно воспроизводить игры PlayStation 5. По сути, Project Q является улучшенной версией контроллера DualSense с 8-дюймовым экраном посередине. Девайс с функцией потоковой передачи должен пополнить прилавки магазинов в конце этого года.

PlayStation Earbuds

Фирменные наушники Sony предназначены для PlayStation 5, Project Q и ПК. Уникальные технологии компании гарантируют бесперебойную передачу звука без задержек. Особые детали нового аксессуара от нас пока утаили.

Marvel’s Spider-Man 2

Напоследок организаторы мероприятия припрятали самый шумный проект. Да, это Marvel’s Spider-Man 2. В 12-минутный ролик Insomniac Game вместила геймплей, в котором показала механику боев и главное — систему переключения между двумя Пауками. По ходу миссий игроки могут менять Питера Паркера на Майлза Моралеса и наоборот.