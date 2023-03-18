Состоялась 17-минутная презентация геймплея бета-версии Diablo IV

В пятницу, 17 марта, был начат открытый бета-тест Diablo IV, в рамках которого авторам из IGN удалось пройти серию квестов и выгрузить прохождение в YouTube.

В 17-минутное видео вошло вступление и первая серия заданий. После стартовой кат-сцены герой теряет лошадь и попадает в деревню. Там его просят победить древние силы зла, скрывающиеся в руинах рядом. Во время беты пользователям дают уникальную возможность изучить первую игровую зону «Расколотые вершины».

Геймплей Diablo IV

Ранее прохождение будет доступно до 20 марта, 22:00 по Москве, в закрытом режиме, а в период с 24 по 27 марта Diablo IV временно ворвется в публичный доступ.

Выход игры в жанре Hack and slash состоится 6 июня на ПК, консолях текущего поколения и пастгене.