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    Состоялась 17-минутная презентация геймплея бета-версии Diablo IV

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    В пятницу, 17 марта, был начат открытый бета-тест Diablo IV, в рамках которого авторам из IGN удалось пройти серию квестов и выгрузить прохождение в YouTube.

    Diablo IV
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    Diablo IV

    В 17-минутное видео вошло вступление и первая серия заданий. После стартовой кат-сцены герой теряет лошадь и попадает в деревню. Там его просят победить древние силы зла, скрывающиеся в руинах рядом. Во время беты пользователям дают уникальную возможность изучить первую игровую зону «Расколотые вершины».

    Геймплей Diablo IV

    Ранее прохождение будет доступно до 20 марта, 22:00 по Москве, в закрытом режиме, а в период с 24 по 27 марта Diablo IV временно ворвется в публичный доступ.

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