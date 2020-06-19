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    Названа дата релиза и стоимость FIFA 21

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    Страница с новой частью футбольного симулятора FIFA 21 появилась в Steam.

    Килиан Мбаппе в FIFA 21
    Килиан Мбаппе в FIFA 21

    На этой странице есть информация о дате релиза, согласно которой игра выйдет в свет 9 октября. Стандартное издание FIFA 21 для пользователей ПК стоит 3499 рублей.

    Если оформить предварительный заказ, пользователь сможет получить три золотых набора карточек или аренду футболиста с обложки на пять матчей FUT. Кроме того, игрокам может быть доступен особый комплект формы FUT либо другие бонусы.

    Для покупки пользователям также будут доступны версии Champions и Ultimate. При оформлении их предзаказа фанаты серии смогут поиграть в FIFA 21 на три дня раньше остальных. Издание Champions стоит 4499 рублей, а Ultimate — 4999 рублей. 0

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