Названа дата релиза и стоимость FIFA 21

Страница с новой частью футбольного симуляторапоявилась в Steam.

На этой странице есть информация о дате релиза, согласно которой игра выйдет в свет 9 октября. Стандартное издание FIFA 21 для пользователей ПК стоит 3499 рублей.

Если оформить предварительный заказ, пользователь сможет получить три золотых набора карточек или аренду футболиста с обложки на пять матчей FUT. Кроме того, игрокам может быть доступен особый комплект формы FUT либо другие бонусы.

Для покупки пользователям также будут доступны версии Champions и Ultimate. При оформлении их предзаказа фанаты серии смогут поиграть в FIFA 21 на три дня раньше остальных. Издание Champions стоит 4499 рублей, а Ultimate — 4999 рублей. 0