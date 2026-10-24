Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение от тольяттинского «Акрона» (1:3) в матче 12-го тура РПЛ.

Сандро Шварц globallookpress.com

«В первом тайме было недостаточно энергии, мы играли медленно. После этого решили внести изменения. Во втором тайме доминировали. Но нужно отметить гол "Акрона" со штрафного. А третий мяч расставил все точки над ё.

Сегодня проблемой стал первый тайм, а замена Даниила Фомина на Ивана Сергеева помогла изменить игру после перерыва», — сказал Шварц в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре 31 октября московское «Динамо» примет «Ахмат».