Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение от тольяттинского «Акрона» (1:3) в матче 12-го тура РПЛ.

Сандро Шварц
Сандро Шварц globallookpress.com

«В первом тайме было недостаточно энергии, мы играли медленно. После этого решили внести изменения. Во втором тайме доминировали. Но нужно отметить гол "Акрона" со штрафного. А третий мяч расставил все точки над ё.

Сегодня проблемой стал первый тайм, а замена Даниила Фомина на Ивана Сергеева помогла изменить игру после перерыва», — сказал Шварц в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре 31 октября московское «Динамо» примет «Ахмат».