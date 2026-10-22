Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард считает нападающего «Баварии» Гарри Кейна одним из сильнейших футболистов в истории английского футбола.

Гарри Кейн globallookpress.com

«Давайте просто насладимся величием. Знаете, он, пожалуй, лучший английский футболист за всю историю, и это самый большой комплимент, который я могу ему сделать. Потому что, если говорить о наших великих игроках, то Харри Кейн в их числе», — сказал Джеррард TNT Sports.

С лета 2023 года 33‑летний Кейн играет в составе мюнхенской «Баварии». Он является одним из главных претендентов на «Золотой мяч»‑2026, вручение которого пройдёт 26 октября.