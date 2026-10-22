Диас вышел на замену на 68-й минуте игры, сменив Исмаэля Сайбари . В компенсированное во второму тайму время форвард почувствовал недомогание и был вынужден досрочно покинуть поле. Вместо него на замену вышел сенегальский защитник Бара Ндиайе .

Колумбийский футболист травмировался 21 октября во встрече 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала», которая завершилась со счетом 2:2.

Нападающий мюнхенской «Баварии» Луис Диас получил повреждение и пропустит ближайшие матчи команды. Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

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