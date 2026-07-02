Главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав поделился эмоциями от игры с Бельгией в рамках 1/16 финала чемпионата мира‑2026, в котором его команда вела к 86‑й минуте со счётом 2:0, но умудрилась проиграть в дополнительное время — 2:3.

Пап Тиав globallookpress.com

«Мы вылетели — это больно. Нужно поздравить команду: ребята отдали все силы, но, к сожалению, нам не удалось удержать преимущество в два мяча. Поздравляю сборную Бельгии с выходом в следующий раунд. Нам остаётся принять это — таков футбол», — цитирует официальный сайт ФИФА Тиава.