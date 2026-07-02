Главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав поделился эмоциями от игры с Бельгией в рамках 1/16 финала чемпионата мира‑2026, в котором его команда вела к 86‑й минуте со счётом 2:0, но умудрилась проиграть в дополнительное время — 2:3.

Пап Тиав
Пап Тиав globallookpress.com

«Мы вылетели — это больно. Нужно поздравить команду: ребята отдали все силы, но, к сожалению, нам не удалось удержать преимущество в два мяча. Поздравляю сборную Бельгии с выходом в следующий раунд. Нам остаётся принять это — таков футбол», — цитирует официальный сайт ФИФА Тиава.

Голы в составе Сенегала забивали Хабиб Диарра на 24‑й минуте и Исмаила Сарр на 51‑й. Победу бельгийцам принёс мяч на 120+5‑й минуте в исполнении Юри Тилеманса.

Результат матча

БельгияБрюссельБельгия3:2СенегалСенегалДакар
0:1 Абиб Диарра 25' 0:2 Исмаила Сарр 51' 1:2 Ромелу Лукаку 86' 2:2 Юри Тилеманс 89' 3:2 Юри Тилеманс 120+5' пен.
Бельгия:  Тибо Куртуа,  Тимоти Кастань,  Брандон Мехеле,  Артур Теате,  Максим Де Кёйпер (Тома Мёнье 78'),  Юри Тилеманс,  Ханс Ванакен (Диегу Морейра 63'),  Кевин Де Брёйне (Доди Лукебакио 56'),  Шарль Де Кетеларе (Ромелу Лукаку 45'),  Леандро Троссард (Амаду Онана 109'),  Жереми Доку (Николас Раскин 56')
Сенегал:  Мори Дио,  Исмаил Якобс (Николас Джексон 93'),  Мусса Ньякат,  Пап Гуй (Ламин Камара 66'),  Идрисса Гана Гейе,  Абиб Диарра (Папе Сарр 73'),  Пате Сисс,  Садио Мане (Малик Диуф 93'),  Исмаила Сарр,  Илиман Ндиайе (Ибраим Мбайе 73'),  Крепин Дьятта
Жёлтые карточки:  Брандон Мехеле 64'  —  Ламин Камара 67'