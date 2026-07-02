Испанский голкипер лондонского «Арсенала» Кепа Аррисабалага уведомил руководство о намерении сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, информирует TEAMtalk.

Кепа Аррисабалага globallookpress.com

31-летний вратарь рассчитывает найти команду, где сможет стать железным первым номером и получать регулярную игровую практику. Боссы «канониров» с пониманием отнеслись к позиции футболиста и не станут препятствовать трансферу, если получат достойное финансовое предложение. Серьезный интерес к испанцу проявляют клубы из итальянской Серии А — «Ювентус» и «Наполи» уже сделали первые запросы о доступности игрока.

На фоне возможного расставания с Кепой лондонцы оперативно начали поиски сменщика и сформировали шорт-лист из четырех претендентов, куда вошли находящийся в статусе свободного агента экс-вратарь «Лидса» Иллан Мелье, бывший голкипер миланского «Интера» и швейцарской сборной Ян Зоммер, австралиец Мэтью Райан, уже имеющий опыт выступлений за «Арсенал», а также немец Штефан Ортега, известный по играм в АПЛ за «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест».