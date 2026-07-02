Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высказался об игре сенегальцев против его команды в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

Руди Гарсия globallookpress.com

«Мы знаем такие команды: они теряют тактическую структуру ближе к концу матча. Мы знали, что при 2:0 они сделают все, чтобы защитить свои ворота, и это, на мой взгляд, большая ошибка. Напомните мне, если мы когда‑нибудь будем вести 2:0, чтобы мы не делали этого. Потому что как только ты пропускаешь такой гол, который сделал счет 2:1, вся игра меняется», — приводит слова Гарсии L'Équipe.

Сборная Бельгии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, обыграв Сенегал со счетом 3:2 (доп. время), проигрывая 0:2 к 86-й минуте. В следующем раунде европейская команда встретится со сборной США.