В разделе календарей на сайте LiveSport.Ru появился полный календарь английской Премьер-лиги сезона 2026/27 годов.

«Арсенал» — действующий чемпион АПЛ globallookpress.com

Новый сезон АПЛ стартует уже 21-го августа матчем между лондонским «Арсеналом» и «Ковентри». Последний тур чемпионата пройдет 30-го мая 2027 года.

В 1-м туре также «Ливерпуль» встретится с «Ньюкаслом» на чужом поле, а «Манчестер Сити» примет «Борнмут».

Уже в рамках 4-го тура состоится лондонское дерби между «Арсеналом» и «Челси», а в 4-м туре между собой сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

В 6-м туре нас ждут встречи «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм», а вот в 9-м туре сыграют «Челси» — «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» — «Арсенал».

В 11-м туре мы увидим дерби «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед», а туром позже сразятся «Арсенал» и «Манчестер Сити».

В рамках 15-го тура «Манчестер Сити» примет «Арсенал», а в 16-й игровой день уже «Арсенал» на своем поле сыграет с «Манчестер Юнайтед».

В поединке 22-го тура сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», а в 23-м туре состоится матч «Манчестер Сити» — «Арсенал».

В 24-м туре будут сразу два топовых противостояния: «Арсенал» — «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» — «Челси».

30-й тур ознаменуется встречей «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», а в 33-м туре мы посмотрим игру «Челси» — «Манчестер Сити».

В последнем туре «Арсенал» примет «Брайтон», «Манчестер Юнайтед» в родных стенах сыграет с «Фулхэмом», «Манчестер Сити» отправится в гости к «Сандерленду», а «Ливерпуль» на «Этихаде» проэкзаменует «Борнмут».

В течении всего сезона издание LiveSport.Ru проводит текстовые онлайн-трансляции матчей. За результатами встреч следите по этой ссылке. Все прогнозы на матчи английской Премьер-лиги — тут.

Полный календарь чемпионата Англии сезона 2026/2027 можно посмотреть по этой ссылке.