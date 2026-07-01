Полузащитник Ансу Фати опубликовал прощальное письмо, адресованное болельщикам «Барселоны» после перехода в «Монако».

Ансу Фати globallookpress.com

«Привет, кулес! Я пришёл сюда совсем юным, и "Ла Масия" стала моим домом. Я наслаждался каждым матчем и каждым турниром и превыше всего ценил возможность защищать эти цвета. Мы побеждали, мы проигрывали, но самое главное — каждый день я постигал ценности, которые олицетворяет этот клуб. Я встретил столько потрясающих людей: одноклубников, которые стали мне братьями, тренеров, физиотерапевтов, поваров, сотрудников пресс‑службы и руководителей.

Спасибо всем за эти незабываемые годы. Я осуществил мечту любого ребёнка, которому посчастливилось надеть эту футболку, — сыграл за основную команду! Теперь пришло время попрощаться. Защищать эти цвета было настоящей мечтой. Спасибо за всё, "Барселона". Спасибо за всё, кулес. Да здравствует "Барса", да здравствует Каталония!», — написал Фати в соцсети.

Полузащитник выступал за «Монако» на правах аренды, а затем французский клуб активировал опцию выкупа футболиста, подписав с ним контракт до лета 2030-го года.