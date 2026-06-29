Бывший игрок и тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал возможный трансфер нападающего бело‑голубых Константина Тюкавина в «Зенит».

Константин Тюкавин globallookpress.com

«За 30 миллионов евро Тюкавина стоит отпускать. Ему предложили хорошие финансовые условия — он решил уйти. Футбол не вечен, и его задача — заработать деньги. Если "Динамо" хочет удержать игрока, оно должно соответствовать его запросам.

Если не может, то за эти деньги можно продавать смело. Вряд ли смогут заменить Тюкавина, но они кого‑то купят. Раз он не хочет оставаться, это о чём‑то говорит», — сказал Силкин «Советскому спорту».

Первое предложение «Зенита» в размере 25 млн евро «Динамо» отклонило, но затем последовал следующий оффер на 5 млн больше, над которым думает руководство бело‑голубых.