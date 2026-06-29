Российский полузащитник Далер Кузяев изучает варианты продолжения карьеры в чемпионате Испании, где к нему проявляют интерес сразу несколько клубов Ла Лиги.

Далер Кузяев globallookpress.com

Как сообщает издание «СЭ», потенциальный трансфер 32-летнего хавбека существенно облегчается юридическими факторами, поскольку у футболиста уже имеется испанский вид на жительство, что освобождает местный клуб от необходимости тратить квоту на легионеров из стран, не входящих в ЕС.

Новая команда достанется игроку абсолютно бесплатно, так как сейчас Кузяев находится в статусе свободного агента после истечения контракта с казанским «Рубином», в составе которого в минувшем сезоне он отыграл 19 матчей без результативных действий при текущей рыночной стоимости на Transfermarkt в €3 млн.