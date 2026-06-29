Российский тренер Александр Григорян раскритиковал форварда сборной Португалии Криштиану Роналду. По его мнению, ветеран утратил свои лучшие качества.

Криштиану Роналду globallookpress.com

На групповом этапе чемпионата мира‑2026 Роналду забил два гола.

«Возможно, Криштиану Роналду исправится, но в отличие от Месси он уже давно утратил свои лучшие качества, в том числе и скоростные. Не верю в него. Я сторонник того, что он является тормозом для сборной Португалии», — сказал Григорян «Матч ТВ».

В 1/16 финала ЧМ-2026 Португалия 3 июля сразится с Хорватией. Поединок начнется в 02:00 мск.