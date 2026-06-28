Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал сообщение в социальных сетях после ничьей с Колумбией (0:0) в заключительном туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Мы все еще вместе», — написал 41-летний форвард.

Несмотря на безголевую ничью, португальская команда набрала пять очков, заняла второе место в группе K и вышла в плей-офф турнира.

В 1/16 финала сборная Португалии встретится с Хорватией. Матч состоится 3 июля в Торонто, начало — в 02:00 по московскому времени.

ЧМ-2026 продлится до 19 июля. Четыре года назад лучшей командой планеты стала Аргентина.