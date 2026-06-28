Завершились матчи 3-го тура в группе L на Чемпионате мира по футболу 2026-го года.

Сборная Англии globallookpress.com

После трех туров в группе L сборная Англии заняла 1-е место, набрав 7 очков. На групповом этапе «Три льва» победили Хорватию (4:2), сыграли вничью с Ганой (0:0) и взяли верх над Панамой (2:0). В 1/16 финала англичане 1 июля сыграют с одной из команд, занявших третьи места в своих группах.

Второе место в группе L с 6 очками заняла сборная Хорватии, которая взяла верх над сборными Панамы (1:0) и Ганы (2:1). В 1/16 финала хорваты 3 июля сыграют с командой, занявшей 2-е место в группе К (на данный момент — Португалия).

Сборная Ганы с 4 очками, набранными благодаря ничьей с Англией и победе над Панамой (1:0), заняла третье место в группе L и сыграет в плей-офф, попав в восьмерку лучших команд, ставших третьими в своих группах.

Сборная Панамы покидает турнир с 0 очков и последним местом в группе. Панамцы пропустили всего 3 гола, но не забили на мундиале ни одного.

Помимо вышеперечисленных сборных участие в плей-офф ЧМ-2026 также гарантировали национальные команды Мексики, ЮАР (обе сборные — группа А), Швейцарии и Канады (группа В), Бразилии и Марокко (группа С), США и Австралии (группа D), Германии и Кот-д'Ивуара (группа Е), Нидерландов и Японии (группа F), Бельгии и Египта (группа G), Испании и Кабо-Верде ( группа Н), Франции и Норвегии (группа I), Аргентины (группа J), и Колумбии (группа К).

Следите за самыми актуальными новостями чемпионата мира 2026-го года по этой ссылке. Календарь и турнирные расклады ЧМ-2026 — прямо тут.