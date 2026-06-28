Экс-футболист московского «Спартака» Тео Бонгонда, который играет на ЧМ-2026 за ДР Конго, высказался о том периоде, когда он выступал за красно-белых.

Тео Бонгонда globallookpress.com

«Я очень счастлив, что играл за "Спартак". Да, последний год сложился не так, как я хотел, но я очень благодарен клубу за всё.

Иметь возможность играть за такой большой клуб — привилегия. Большое им спасибо, я благодарен каждому, а теперь двигаюсь дальше», — сказал Бонгонда «Чемпионату».

Напомним, Бонгонда защищал цвета красно-белых с 2023 по 2026 год.