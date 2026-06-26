Известный российский специалист Заур Тедеев высказался о вызове Неймара в сборную Бразилии на ЧМ-2026.

Заур Тедеев globallookpress.com

«Мы все помним, как Бразилия хотела видеть Неймара на чемпионате мира. Анчелотти, конечно, понимал, что с игровой точки зрения Неймар сейчас — не самый сильный помощник. Но с точки зрения ментальности, лидерства — да. Тренер подчинил себя интересам страны. Карло спокойно относится к своему статусу», — приводит слова Тедеева « Чемпионат ».

Напомним, что Неймар пропустил два стартовых матча мундиаля из-за травмы, а в третьем, против Шотландии (3:0), вышел на замену.