Известный российский тренер Заур Тедеев высказался о работе наставников на ЧМ-2026.

Заур Тедеев globallookpress.com

«Атака становится лучше, чем оборона. Это два самых главных движущих фактора в футболе — другого не дано. И сейчас явно видно, что игроки атаки превосходят игроков обороны. На этом чемпионате мира уже забито больше 150 голов. Да, команд стало больше, но нулевых матчей было два-три — не больше. Все остальные заканчивались с голами. Эта тенденция видна.

Теперь надо обращать большое внимание на тотальную игру один в один на всех участках поля, высокие линии обороны. Все лучшие команды со всех континентов играют очень высоко. Стал популярен персонально-зонный метод игры в обороне.

Ещё один определяющий момент. В современном футболе уже почти нет ярких плеймейкеров. Центральные защитники высоко поднимаются с мячом, атакуют. Отличный пример — ван Дейк. "Если не знаешь, куда деть мяч, отдай ему" — таких игроков стало гораздо меньше», — приводит слова Тедеева « Чемпионат ».

Напомним, что ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.