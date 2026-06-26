Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказался о перспективах сборной Бразилии на ЧМ-2026.

Павел Погребняк globallookpress.com

«Для их группы результат действительно хороший, но если сравнивать с Францией, Аргентиной и Англией, то бразильцы далеки от своего идеала. По игре они пока особо не впечатляют.

Понятно, что во всех матчах группового этапа они контролировали ход встречи, но даже сборная Марокко их переигрывала. Постепенно бразильцы набирают форму, Неймар может выйти на свой уровень. Для них очень хорошо, что чемпионат мира такой длинный, стадия 1/16 плей‑офф как раз им в кассу, чтобы добрать кондиции», — цитирует Погребняка «Матч ТВ».

Напомним, что сборная Бразилии набрала семь очков и финишировала на первой строчке в своей группе на ЧМ-2026.