Бывший полузащитник «Бенфики» и сборной России Андрей Каряка высказался о предстоящем матче Португалии и Колумбии на ЧМ-2026.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«В сборной Португалии много хороших футболистов. Надеюсь, их хватит на весь турнир. Настоящих португальцев мы ещё увидим. В предыдущем матче они выглядели достаточно уверенно. Не хочу сказать что-то в сторону сборной Узбекистана, но они позволили слишком много Роналду. Будем надеяться, что он и дальше себя проявит на этом турнире. Криштиану уже столько сделал для футбола, что даже если у него что-то не получается, он всё равно остаётся одним из лучших в мире. Он точно ещё забьёт не один гол.

Матч против команды Колумбии — это проверка для Португалии. Если они хотят победы в турнире, то таких соперников нужно обыгрывать. У колумбийцев непростая команда, португальцам будет сложно. Непонятно, будет ли много карточек в этом матче, потому что есть вероятность, что игра может пройти в спокойном русле. По большому счёту, команды свои задачи решили, теперь они поспорят за первое место.

Думаю, у обоих коллективов все варианты просчитаны. Сами видите, что третьи матчи в группе могут ничего не решать, поэтому команды играют соответствующим образом. Германия проиграла, кто-то разыгрывает ничью. Португалия и Колумбия тоже могут сделать результат, который устроит всех. Не исключено, что рисковать не станут, поберегут силы на плей-офф, и будет ничья», — приводит слова Каряки « Советский спорт ».

Матч Колумбия — Португалия состоится 28 июня. Начало игры — в 2:30 мск.