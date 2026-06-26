Сборная Японии сыграла вничью с командой Швеции (1:1) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.
Счет в матче был открыт японцами на 56-й минуте. Доан с подступов к штрафной Швеции вырезал прекрасную диагональную передачу на ход Маэде, который в касание отправил мяч в левый нижний угол мимо вратаря.
На 62-й минуте Эланга на скорости сместился с правого фланга к углу штрафной Японии, ложным движением ушёл в сторону от защитника и красивым обводящим ударом вкрутил мяч под дальнюю штангу.
Результат матча
После этого матча сборная Японии заняла второе место в группе F, набрав 5 очков и вышла в плей-офф напрямую. В 1/16 финала японцы 29 июня сыграют с командой Бразилии.
Шведы с 4 очками заняли третье место в группе и занимают пока первое место в рейтинге команда, ставших третьими в своих группах.