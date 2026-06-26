Сборная Японии сыграла вничью с командой Швеции (1:1) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Япония — Швеция
Япония — Швеция globallookpress.com

Счет в матче был открыт японцами на 56-й минуте. Доан с подступов к штрафной Швеции вырезал прекрасную диагональную передачу на ход Маэде, который в касание отправил мяч в левый нижний угол мимо вратаря.

На 62-й минуте Эланга на скорости сместился с правого фланга к углу штрафной Японии, ложным движением ушёл в сторону от защитника и красивым обводящим ударом вкрутил мяч под дальнюю штангу.

Результат матча

ЯпонияТокиоЯпония1:1ШвецияШвецияСтокгольм
1:0 Дайдзэн Маэда 56' 1:1 Энтони Эланга 62'
Япония:  Дзион Судзуки,  Аюму Сэко (Юто Нагатомо 75'),  Ко Итакура (Сого Танигути 39'),  Хироки Ито,  Юкинари Сугавара,  Даити Камада,  Рицу Доан (Дзюня Ито 67'),  Кейто Накамура (Цуёси Ватанабэ 75'),  Дайдзэн Маэда,  Аясэ Уэда (Коки Огава 66'),  Ао Танака
Швеция:  Якоб Зеттерстрём,  Виктор Линделёф (Карл Старфельт 87'),  Исак Хин (Лукас Бергвалль 37'),  Густаф Лагербильке,  Эллиот Страуд (Кен Сема 75'),  Ясин Аяри,  Габриэль Гудмундссон (Беньямин Нюгрен 88'),  Александер Исак,  Виктор Дьёкереш,  Энтони Эланга,  Александр Бернхардссон (Даниэль Свенссон 75')
Жёлтые карточки:  Сого Танигути 77'  —  Исак Хин 32',  Виктор Дьёкереш 85'

После этого матча сборная Японии заняла второе место в группе F, набрав 5 очков и вышла в плей-офф напрямую. В 1/16 финала японцы 29 июня сыграют с командой Бразилии.

Шведы с 4 очками заняли третье место в группе и занимают пока первое место в рейтинге команда, ставших третьими в своих группах.