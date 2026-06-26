Сборная Японии сыграла вничью с командой Швеции (1:1) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Япония — Швеция globallookpress.com

Счет в матче был открыт японцами на 56-й минуте. Доан с подступов к штрафной Швеции вырезал прекрасную диагональную передачу на ход Маэде, который в касание отправил мяч в левый нижний угол мимо вратаря.

На 62-й минуте Эланга на скорости сместился с правого фланга к углу штрафной Японии, ложным движением ушёл в сторону от защитника и красивым обводящим ударом вкрутил мяч под дальнюю штангу.

Результат матча Япония Токио 1:1 Швеция Стокгольм 1:0 Дайдзэн Маэда 56' 1:1 Энтони Эланга 62' Япония: Дзион Судзуки, Аюму Сэко ( Юто Нагатомо 75' ), Ко Итакура ( Сого Танигути 39' ), Хироки Ито, Юкинари Сугавара, Даити Камада, Рицу Доан ( Дзюня Ито 67' ), Кейто Накамура ( Цуёси Ватанабэ 75' ), Дайдзэн Маэда, Аясэ Уэда ( Коки Огава 66' ), Ао Танака Швеция: Якоб Зеттерстрём, Виктор Линделёф ( Карл Старфельт 87' ), Исак Хин ( Лукас Бергвалль 37' ), Густаф Лагербильке, Эллиот Страуд ( Кен Сема 75' ), Ясин Аяри, Габриэль Гудмундссон ( Беньямин Нюгрен 88' ), Александер Исак, Виктор Дьёкереш, Энтони Эланга, Александр Бернхардссон ( Даниэль Свенссон 75' ) Жёлтые карточки: Сого Танигути 77' — Исак Хин 32', Виктор Дьёкереш 85'

Статистика матча 3 Удары в створ 5 3 Удары мимо 2 51 Владение мячом 49 2 Угловые удары 8 3 Офсайды 2 20 Фолы 11

После этого матча сборная Японии заняла второе место в группе F, набрав 5 очков и вышла в плей-офф напрямую. В 1/16 финала японцы 29 июня сыграют с командой Бразилии.

Шведы с 4 очками заняли третье место в группе и занимают пока первое место в рейтинге команда, ставших третьими в своих группах.