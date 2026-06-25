По итогам минувшего сезона ЦСКА стал пятым с 51 очком в таблице РПЛ.

После завершения игровой карьеры работал тренером в "Торпедо" и в селекционном отделе ЦСКА. Добро пожаловать в нашу команду!» — сообщает сайт армейцев.

«Кирилл Анатольевич — легенда ЦСКА, трёхкратный чемпион России в составе нашего клуба, экс-защитник национальной команды, тренер юношеской сборной России. Александр Александрович — трёхкратный чемпион России в составе "Рубина" и "Зенита".

Два бывших игрока сборной России Кирилл Набабкин и Александр Рязанцев пополнили тренерский штаб молодежной команды ЦСКА.

2.15

Прогнозы•Завтра 17:00 «Рубин» — КАМАЗ. Прогноз и ставка «Рубин» и КАМАЗ будут забивать

Футбол• Вчера 15:49 Навязчивая идея: почему «Локомотив» три года гнался за Коваленко

Футбол• 22/06/2026 16:24 Финансы поют романсы: какие российские клубы стали жертвами проблем с бюджетом

Футбол• 22/06/2026 14:49 Трансферный дайджест. 16 — 22 июня

Футбол• 21/06/2026 09:00 Восточные сказки: зачем «Спартак» хочет привезти Малкома из Саудовской Аравии

Главные темы сейчас

Футбол• Сегодня 06:00 ⏰Будильник ЧМ-2026. 25-26 июня: превью матчей

Футбол• Сегодня 20:05 Секрет популярности «Vamos»: как одно испанское слово покорило мировой футбол

Футбол• Сегодня 14:49 Эстафета величия: кто владел главным чемпионским поясом мирового футбола с 1980 года по наши дни

Футбол• Сегодня 03:17 Расцвет Ундава: От проблем в «Брайтоне» до наследника Мюллера

Футбол• Вчера 06:00 ⏰Будильник ЧМ-2026. 24-25 июня: превью матчей

Выбор читателей

Футбол• 19/06/2026 16:55 Весь мир сочувствовал Месси из-за смерти его отца. Оказалось, зря

Футбол• 19/06/2026 06:00 ⏰Будильник ЧМ-2026. 19-20 июня: превью матчей

Футбол• Вчера 02:09 «Атлетико» в ярости, «Барса» ждёт: что происходит вокруг Альвареса

Футбол• 22/06/2026 16:58 Месси, Холанн, Мбаппе или Кейн: кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?

Футбол• 23/06/2026 02:40 Кроме Месси и Салаха: Ветераны проваливают ЧМ-2026

Самое интересное

Футбол• 25/03/2026 05:33 От Месси до Салаха: 10 прощаний, которые изменили футбол

Футбол• 24/03/2026 19:51 Талантливый, но ленивый: кто такой Робиньо Ваз и почему он оказался в «Роме»

Игры• 24/03/2026 16:33 FC 26: молодые таланты, способные стать мировыми звездами в режиме карьеры

Футбол• 24/03/2026 14:18 Проклятие финалов: как «Арсенал» снова сломался в решающий момент