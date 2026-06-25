Два бывших игрока сборной России Кирилл Набабкин и Александр Рязанцев пополнили тренерский штаб молодежной команды ЦСКА.
«Кирилл Анатольевич — легенда ЦСКА, трёхкратный чемпион России в составе нашего клуба, экс-защитник национальной команды, тренер юношеской сборной России. Александр Александрович — трёхкратный чемпион России в составе "Рубина" и "Зенита".
После завершения игровой карьеры работал тренером в "Торпедо" и в селекционном отделе ЦСКА. Добро пожаловать в нашу команду!» — сообщает сайт армейцев.
По итогам минувшего сезона ЦСКА стал пятым с 51 очком в таблице РПЛ.