Бывший капитан ЦСКА, игрок сборных СССР и России Дмитрий Кузнецов не верит, что на чемпионате мира Бразилия сможет включиться в борьбу за золотые медали.

Дмитрий Кузнецов globallookpress.com

«Мы привыкли, что бразильцев всегда нахваливают на каждом чемпионате мира. По именам у них действительно классная команда, почти все играют в топ‑клубах. Но главная звезда последних лет, Неймар, не в форме. До матча с Шотландией он долгое время не выступал за национальную команду, а после травмы ему будет непросто вновь встроиться в игру сборной.

Рафинья "сломался", а это главная сила этой команды наравне с Винисиусом. Сборная Бразилии победила Гаити и Шотландию, но так и должно было быть — эти соперники им по зубам. В плей‑офф всё будет серьёзнее: некоторые будут играть от обороны, индивидуально сильным бразильцам будут давать меньше пространства. На этом чемпионате мира Бразилия не сможет бороться за победу», — сказал Кузнецов «Матч ТВ».

Бразилия выиграла группу С с 7 очками и ждёт соперника в плей‑офф. В 3‑м туре «Селесао» разгромили Шотландию со счётом 3:0.