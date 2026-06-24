Бывший главный тренер сборной Узбекистана Валерий Непомнящий прокомментировал поражение команды от Португалии (0:5) на ЧМ-2026.

Сборная Узбекистана по футболу globallookpress.com

«Узбекистан не очень качественно подготовился к турниру. Выбор тактики не совсем под эту команду или под этого соперника. Ребята волнуются, играют ниже своего потенциала, слишком робко. Думаю, этот состав способен на большее. Что касается назначения Каннаваро — это не моё дело, не мне обсуждать и осуждать. Авторитетная фигура, приняли решение, значит, по каким-то критериям отбирали. Игра Португалии соответствовала сопернику, всё грамотно решили», — цитирует Непомнящего «Советский спорт».

Азиатская сборная замыкает турнирную таблицу группы K, не набрав ни одного балла за два тура. В последнем матче группового этапа Узбекистан сыграет против ДР Конго 28 июня.