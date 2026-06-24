Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался про матч между Шотландией и Бразилией на ЧМ-2026.

Дмитрий Булыкин globallookpress.com

«Думаю, нам стоит ждать хорошей игры от бразильцев. Когда ситуация становится тяжелой, топ-сборные берутся за голову и показывают хороший футбол, поэтому здесь стоит рассчитывать на победу с крупным счетом.

Конечно, у шотландцев мотивации тоже хватает, но уровень футболистов все-таки разный. Думаю, что, в отличие от Англии, Бразилия сможет распечатать ворота соперника», — цитирует Булыкина «СЭ».

Встреча между Шотландией и Бразилией начнется 25 июня в 01:00 мск.