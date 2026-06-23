Переговоры между «Зенитом» и «Флуминенсе» по поводу возвращения бразильского защитника Нино на родину зашли в тупик.

Как сообщает Globo, руководство петербургского клуба отклонило очередное предложение бразильской команды по трансферу 29-летнего центрального защитника. Сам футболист заинтересован в возвращении во «Флуминенсе», однако стороны пока не смогли прийти к соглашению.

Отмечается, что «Зенит» не намерен идти на уступки и продолжает настаивать на собственных условиях сделки. В результате переговорный процесс между клубами оказался приостановлен.

Нино перешел в российскую команду из «Флуминенсе» и быстро стал одним из ключевых игроков обороны петербуржцев. В минувшем сезоне защитник провел 27 матчей в чемпионате России, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Кроме того, бразилец помог «Зениту» завоевать чемпионский титул.