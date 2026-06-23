Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал планы клуба по усилению состава в летнее трансферное окно.

Равиль Измайлов ФК «Балтика»

«Будь моя воля, я бы вообще никого не продавал — только покупал. У нас сложился дружный коллектив. Даже переходя в другие команды, ребята остаются на связи с Калининградом, ощущают себя "балтийцами". Бывает, инициатором трансфера становится сам футболист, которому где‑то могут предложить лучшие условия контракта. И мы никогда не будем препятствовать желанию игрока попробовать себя на более высоком уровне.

Хотим укрепить максимум пять позиций. Сделаем всё, чтобы состав стал сильнее даже после возможных продаж. Надо соответствовать высокой планке, которую мы сами задали в минувшем сезоне», — сказал руководитель калининградцев «Советскому спорту».

По итогам минувшего сезона «Балтика» финишировала на шестой строчке в таблице РПЛ, показав лучший результат в своей истории.