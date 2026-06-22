Защитник сборной Франции Вильям Салиба перед матчем против Ирака высказался о своем участии на ЧМ-2026 несмотря на проблемы со спиной.

Вильям Салиба globallookpress.com

«У меня уже несколько месяцев наблюдаются небольшие проблемы со здоровьем. Я стиснул зубы, потому что были Лига чемпионов и Премьер-лига. Но тренерский штаб справляется с этим очень хорошо. Чемпионат мира проводится только раз в четыре года, поэтому нужно стиснуть зубы. Я не в лучшей форме, однако есть много игроков, которые находятся в той же ситуации — для оправданий просто нет места», — цитирует Салиба ESPN.

Встреча «трехцветных» с Ираком в рамках 2-го тура ЧМ-2026 состоится 23 июня в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд», начало — 0:00 мск.