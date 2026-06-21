Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль высказался о победе национальной команды в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Саудовской Аравии (4:0).

Ламин Ямаль — нападающий сборной Испании globallookpress.com

«План был такой: отыграть один тайм и отдохнуть, но прежде всего — помочь команде. Первая игра была не совсем нашей, она была другой, но теперь мы пришли в себя и стремимся к большему. Всё сложилось так, как мы хотели — счёт 3:0 позволил мне отдохнуть, так что всё было идеально.

Ничья в матче, который ты должен был выиграть, очень расстраивает. Это заставило нас много думать, помогло нам подойти к этому матчу именно так, как мы хотели.

Всегда мечтал попасть на чемпионат мира, и возможность забить в своём первом матче в стартовом составе — это мечта. Я смотрел последний чемпионат мира в школе, поэтому возможность забить здесь, когда моя мама и моя семья на трибунах — это сбывшаяся мечта», — приводит слова Ямаля официальный сайт ФИФА.

В матче против сборной Саудовской Аравии Ламин Ямаль повторил достижение легендарного бразильского футболиста Пеле.

Сборная Испании занимает 1-е место в группе Н с 4 очками в активе. В следующем поединке мундиаля национальная команда сыграет против сборной Уругвая 27-го июня.