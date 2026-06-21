Вратарь «Арсенала» Давид Райя поделился своими эмоциями после поражения от «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов 2025/2026.

Давид Райя globallookpress.com

«Когда выходишь в финал Лиги чемпионов впервые за 20 лет, а потом уступаешь по пенальти, это разрушает тебя изнутри. Я уходил оттуда с высоко поднятой головой из‑за той работы, которую мы проделали, но внутри был разбит. Мы были так близки… Той ночью после финала было очень тяжело, на следующее утро тоже. Но потом приезжаешь на "Эмирейтс", видишь болельщиков с трофеем Премьер‑лиги и понимаешь, чего ты достиг. Это заставляет улыбнуться», — приводит слова Райи The Guardian.

Основное и дополнительное время матча завершилось ничьей — 1:1. В серии пенальти победу одержали футболисты «Пари Сен-Жермен» со счётом 4:3.